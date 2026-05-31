VIDEO: थाना के आगे आत्महत्या की कोशिश, व्यस्त सड़क पर सो गया पिता, गायब है बेटी; पुलिस पर गंभीर आरोप

बेटी की बरामदगी नहीं होने पर पिता पुलिस के व्यवहार से इतना दुखी हो गया कि थाना के आगे आत्महत्या पर उतारू हो गया।

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पिता का दर्द बीच सड़क पर उस समय छलक गया जब वह थाना के सामने आत्महत्या पर उतारू हो गया। पुलिस की लापरवाही के आगे मजबूर पिता काफी व्यस्त सड़क पर मौत मांगते हुए लेट गया। इस दौरान लगातार गाड़ियां सड़क से गुजरती रहीं। आरोप है कि बेटी को गायब किए जाने की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पुलिस ना तो आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है और ना बेटी को खोज कर ला रही है। उसने एक पुलिस अधिकारी के सामने अभियुक्तों से पैसे लेकर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के नरौली का है।

इस घटना से मुशहरी पुलिस की कार्यशैली पर इलाके में एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पु गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़ित पिता ने रविवार को मुशहरी थाना के सामने मुजफ्फरपुर पूसा मार्ग पर बीच सड़क पर लेटकर हंगामा करने लगा। उसने आरोप लगाया है कि आवेदन देने और प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद मुशहरी पुलिस अब तक उनके बेटी के अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल रही है। नाराज पिता ने रविवार को मुशहरी थाना के सामने मुजफ्फरपुर पूसा मुख्य मार्ग पर बीच सड़क पर लेटकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया।

बेटी की शादी फाइनल है इसके बाद सड़क पर आवागमन कुछ देर के लिए ठप्प हो गया और अफरातफरी मच गई। प्रभारी थानाध्यक्ष जयकिशोर सिंह और अवर निरीक्षक कारु पासवान ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद उसको समझा बुझाकर सड़क पर से हटाया। इस मामले में पीड़ित पिता ने बताया कि 10 दिन पहले उसके बेटी का अपहरण कर कुछ लोग ले गए है। जबकि उनकी पुत्री का विवाह तय है। मुशहरी थाना में आवेदन देकर अपनी 17 वर्षीय पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया था। आवेदन में उन्होंने विशुनपुर जगदीश उर्फ आथर के मुकेश पासवान के पुत्र सूरज कुमार, शिवम कुमार, मुकेश पासवान, मुकेश पासवान की पत्नी और पांचू पासवान समेत पांच लोगों पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने, धमकी देने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है।

18 दिनों बाद एफआईआर इस मामले में मुशहरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस कारण पीड़ित पिता काफी आक्रोशित थे। उन्होंने कहा कि अब आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। वही उसी गांव के एक और लड़की के अपहरण की प्राथमिकी मुशहरी थाना में 27 मई को दर्ज की गई है। आवेदन में लड़की के 9 मई को गायब होने की बात बताई गई है। इसमें नरौली के गणेश कुमार उर्फ गोलू, राजू साह(मिट दुकानदार), मो नौशाद, सूरज कुमार के विरुद्ध लड़की के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस मामले में आरोपियों को शराब तस्कर बताया गया है।

प्रेम प्रसंग का मामला? प्रभारी थानाध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने बताया कि दोनों मामला प्रथमदृष्टया प्रेम प्रसंग का प्रतित होता है। आरोपियों तथा लड़की की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। पिता ने बताया कि पुलिस लड़का-लड़की को बरामद कर ले आए। उसके बाद उसे जहां रहना होगा वहां रहेगी। उससे लिखित लेकर छोड़ देंगे।