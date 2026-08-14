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VIDEO: भ्रष्ट इंजीनियर पर ईओयू का शिकंजा; अवैध संपत्ति पर पटना समेत 3 ठिकानों पर रेड

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पथ निर्माण विभाग, खगड़िया में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के तीन ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की गई है।

EOU Vigilance Action: आर्थिक अपराधि इकाई और निगरानी ब्यूरो ने बिहार के एक भ्रष्ट इंजीनियर पर शिकंजा टाइट कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पथ निर्माण विभाग, खगड़िया में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के तीन ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह एक साथ छापेमारी की जा रही है। निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की अलग-अलग टीमें बिहारशरीफ के मोगलकुआं स्थित बौली मोहल्ले में उनके पैतृक घर, वर्तमान पदस्थापन वाले खगड़िया और पटना स्थित ठिकाने पर एक साथ कार्रवाई कर रही हैं।

सुबह-सुबह अधिकारियों की टीम के पहुंचते ही मोगलकुआं इलाके में हलचल मच गई। टीम ने घर को अपने नियंत्रण में लेकर तलाशी शुरू कर दी। घर के अंदर मौजूद जरूरी कागजात, जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामानों की जांच की जा रही है। अधिकारी कई घंटे से दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हैं।

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बताया जा रहा है कि संजय कुमार वर्तमान में खगड़िया में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं। वहीं, पटना में भी उनका एक ठिकाना है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले की जांच के क्रम में तीनों स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां उनकी आय, संपत्ति और वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं।

छापेमारी के दौरान बिहारशरीफ स्थित पैतृक घर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जांच की कार्रवाई पूरी होने तक किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। टीम घर के विभिन्न हिस्सों की तलाशी लेने के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच कर रही है।

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फिलहाल तीनों ठिकानों पर चल रही कार्रवाई के दौरान कितनी नकदी, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज या अन्य सामान बरामद हुए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा होने की संभावना है। तीनों ठिकानों पर जांच जारी है।

(बिहारशरीफ से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट)

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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