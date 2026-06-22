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VIDEO: खाना के लिए शादी समारोह में चले घूंसे-डंडे; मुहर्रम खेल लौटे बदमाशों ने बारातियों को दौड़ाकर पीटा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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विवाद की शुरुआत खाना खाने के दौरान हुई बहस से हुई। इसी बीच मुहर्रम खेल कर लौट रहे कुछ उपद्रवी तत्व शादी समारोह में घुस आए और बारातियों पर हमला बोल दिया। शादी की खुशियां अचानक चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गईं।

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी में शादी समारोह उस समय जंग का मैदान बन गया जब मुहर्रम खेलकर लौट रहे उपद्रवियों ने पंडाल में घुसकर जमकर मारपीट की। घराती और उपद्रवियों के बीच जमकर लाठी और घूंसे चले। हालात बिगड़ता देख बराती जान बचाकर पैदल ही भाग निकले। घटना झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत तमुरिया पंचायत के बौदराही गांव में रविवार की रात है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद की शुरुआत खाना खाने के दौरान हुई बहस से हुई। इसी बीच मुहर्रम खेल कर लौट रहे कुछ उपद्रवी तत्व शादी समारोह में घुस आए और बारातियों पर हमला बोल दिया। शादी की खुशियां अचानक चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गईं। शादी समारोह के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पंडाल में घुसकर अचानक मारपीट और जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना के बाद बारात में भगदड़ मच गई।

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उपद्रवियों ने न सिर्फ लोगों को पीटा, बल्कि बारातियों को लेकर आईं कई गाड़ियों के शीशे भी रोड़ेबाजी कर तोड़ डाले। इस हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए हैं, जो स्थानीय स्तर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। उपद्रवियों द्वारा कुछ बारातियों के मोबाइल फोन भी छीनने की बात सामने आई है। वधू पक्ष के लोगों ने थाने में कंप्लेन दर्ज कराया है।

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बताया जाता है कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र के महरैल गांव निवासी मो० सलामत मंसूरी के पुत्र की बारात बौदराही गांव आई थी। हमले के बाद अपनी जान बचाने के लिए बाराती विवाह स्थल से भागने लगे और कई किलोमीटर पैदल चलकर किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। फोन करके गाड़ियों को बुलाया गया तब जाकर वे अपने घर पहुंच पाए।

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मामले को लेकर लखनौर के थानाध्यक्ष बेमिसाल कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में अब तक पुलिस को कोई लिखित शिकायत या आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। इसके बावजूद, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम बौदराही गांव पहुंचकर जांच में जुट गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर पहलू को खंगाला जा रहा है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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