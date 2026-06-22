VIDEO: खाना के लिए शादी समारोह में चले घूंसे-डंडे; मुहर्रम खेल लौटे बदमाशों ने बारातियों को दौड़ाकर पीटा

विवाद की शुरुआत खाना खाने के दौरान हुई बहस से हुई। इसी बीच मुहर्रम खेल कर लौट रहे कुछ उपद्रवी तत्व शादी समारोह में घुस आए और बारातियों पर हमला बोल दिया। शादी की खुशियां अचानक चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गईं।

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी में शादी समारोह उस समय जंग का मैदान बन गया जब मुहर्रम खेलकर लौट रहे उपद्रवियों ने पंडाल में घुसकर जमकर मारपीट की। घराती और उपद्रवियों के बीच जमकर लाठी और घूंसे चले। हालात बिगड़ता देख बराती जान बचाकर पैदल ही भाग निकले। घटना झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत तमुरिया पंचायत के बौदराही गांव में रविवार की रात है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद की शुरुआत खाना खाने के दौरान हुई बहस से हुई। इसी बीच मुहर्रम खेल कर लौट रहे कुछ उपद्रवी तत्व शादी समारोह में घुस आए और बारातियों पर हमला बोल दिया। शादी की खुशियां अचानक चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गईं। शादी समारोह के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पंडाल में घुसकर अचानक मारपीट और जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना के बाद बारात में भगदड़ मच गई।

उपद्रवियों ने न सिर्फ लोगों को पीटा, बल्कि बारातियों को लेकर आईं कई गाड़ियों के शीशे भी रोड़ेबाजी कर तोड़ डाले। इस हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए हैं, जो स्थानीय स्तर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। उपद्रवियों द्वारा कुछ बारातियों के मोबाइल फोन भी छीनने की बात सामने आई है। वधू पक्ष के लोगों ने थाने में कंप्लेन दर्ज कराया है।

बताया जाता है कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र के महरैल गांव निवासी मो० सलामत मंसूरी के पुत्र की बारात बौदराही गांव आई थी। हमले के बाद अपनी जान बचाने के लिए बाराती विवाह स्थल से भागने लगे और कई किलोमीटर पैदल चलकर किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। फोन करके गाड़ियों को बुलाया गया तब जाकर वे अपने घर पहुंच पाए।