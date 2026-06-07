VIDEO: सम्राट की मंत्री के आवास-हॉस्पिटल पर बुलडोजर ऐक्शन, बांध की जमीन पर अवैध कब्जा

समाज कल्याण मंत्री सह शिवहर विधायक डॉ. श्वेता गुप्ता तथा डॉ. वरुण कुमार के आवास एवं नर्सिंग होम पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने पर बुलडोजर चला।

बिहार के सीतामढ़ी शहर की बहुप्रतीक्षित रिंग बांध सड़क चौड़ीकरण परियोजना को गति देने के लिए रविवार को रीगा अंचल क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सम्राट चौधरी सरकार की कैबिनेट मंत्री डॉ श्वेता गुप्ता के आवास सह अस्पताल पर भी बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की कार्रवाई देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल और राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में पुल से उत्तर रेलवे लाइन तक रिंग बांध के दोनों किनारों से अवैध कब्जे हटाए गए। प्रशासन द्वारा चिह्नित 91 स्थलों पर कार्रवाई करते हुए सड़क निर्माण में बाधा बने अतिक्रमणों को हटाया गया।

मंत्री आवास की बाउंड्रीवाल ध्वस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान समाज कल्याण मंत्री सह शिवहर विधायक डॉ. श्वेता गुप्ता तथा डॉ. वरुण कुमार के आवास एवं नर्सिंग होम की बाउंड्रीवाल का भी अतिक्रमित हिस्सा हटाया गया। डॉ. वरुण कुमार ने बताया कि यह प्रशासनिक कार्रवाई है और इसमें उनका पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि मापी के दौरान बाउंड्रीवाल सहित लगभग दो फीट हिस्सा सड़क की जद में पाया गया था। नोटिस मिलने के बाद चिह्नित हिस्से को हटाने के लिए दूसरी बाउंड्रीवाला बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से आम लोगों को सुविधा मिलेगी और विकास कार्यों में सभी का सहयोग आवश्यक है।

सड़क निर्माण में बाधा बने थे अतिक्रमण गौरतलब है कि जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक में रिंग बांध सड़क निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की गई थी। समीक्षा के दौरान बताया गया था कि डुमरा अंचल में 62 तथा रीगा अंचल में 91 स्थानों पर अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बाद सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। डुमरा अंचल में पूर्व में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जा चुका है, जबकि रविवार को रीगा अंचल में यह कार्रवाई की गई। कई लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही स्वयं अपने अतिक्रमण हटा लिए थे, जबकि शेष स्थानों को प्रशासन ने अतिक्रमणमुक्त कराया। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसको समझाकर शांत करा दिया गया। अतिक्रमण के चिह्नित कुछ जगहों पर समय कम होने की वजह से कार्रवाई नहीं हुई है। उसे भी जल्द हटाने की बात बतायी गयी है।