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VIDEO: नीतीश, सम्राट का हेलीकॉप्टर लैंड करने से पहले हेलीपैड पर सांड, मच गई अफरातफरी

Mar 14, 2026 07:03 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, बेगूसराय
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हेलिकॉप्टर लैंड करने से पहले बेगूसराय में हेलीपैड पर सांड दौड़ गया। इससे सुरक्षा कर्मियों में अफरातफरी मच गई। इसका वीडियो भी सामने आया है।

VIDEO: नीतीश, सम्राट का हेलीकॉप्टर लैंड करने से पहले हेलीपैड पर सांड, मच गई अफरातफरी

बिहार के बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हेलिकॉप्टर उतरने से पहले हेलीपैड पर सांड दौड़ गया। इससे अफरातफरी मच गई। सांड एक सुरक्षाकर्मी के पीछे भागता हुआ भी नजर आया। आनन-फानन में सुरक्षा कर्मियों ने सांड को हेलीपैड से खदेड़कर बाहर निकाला। सांड जब सुरक्षा घेरे से बाहर गया तब जाकर पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। हालांकि, इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो गए।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत शनिवार को बेगूसराय पहुंचे। हैलीपैड पर एनडीए के घटकदलों के जिलाध्यक्षों तथा स्थानीय विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा और मंत्री विजय कुमार चौधरी का स्वागत किया।

सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के हेलिकॉप्टर ने लैंड किया। फिर उसके कुछ देर बाद दूसरे हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी भी नीतीश के हेलिकॉप्टर में ही आए।

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हेलीपैड पर मंत्री संजय कुमार पासवान, सुरेंद्र मेहता, तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष नंदलाल राय, जदयू नगर जिलाध्यक्ष पंकज कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा, हम जिलाध्यक्ष पीयूष कुमार, पूर्व विधायक राजकुमार सिंह, रालोमा जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, लोजपा जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान समेत अन्य ने सभी का सम्मान किया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत बेगूसराय जिले में 273 करोड़ रुपये की लागत वालीं 400 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें 165 करोड़ रुपये की लागत वालीं 211 परियोजनाओं का उद्घाटन और 109 करोड़ रुपये की लागत से 189 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

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सीएम ने बेगूसराय में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन परिसर के प्रगति कार्य का जायजा लिया एवं अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य समयसीमा के अंदर पूर्ण कराएं। अस्पताल परिसर में चिकित्सकों एवं कर्मियों के आवास की सुविधा सुनिश्चित कराएं।

नीतीश ने मुख्य सड़क से अस्पताल परिसर तक आवागमन सुचारु रुप से हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए कार्य पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का निर्माण हो जाने से आसपास के लोगों को ससमय बेहतर इलाज की सुविधा मिलने लगेगी।

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मुख्यमंत्री ने आज बियाडा प्रांगण में बेगूसराय जिले से संबंधित विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। समीक्षा बैठक के दौरान बेगूसराय के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने प्रगति यात्रा से संबंधित योजनाओं, सात निश्चय-2 की योजनाओं तथा सात निश्चय-3 की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री कुमार को विस्तृत जानकारी दी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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