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VIDEO: बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की UP पुलिस से बहस, बगैर परमिशन VIP की मीटिंग में जा रहे थे

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रशासन के परमिशन के बगैर मीटिंग में जाने से गोरखपुर पुलिस ने मुकेश सहनी को रास्ते में असुरन के पास रोक दिया। पुलिस ने उन्हें होटल लौटा दिया। इस दौरान मुकेश सहनी और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ काफी बहस हुई।

Mukesh Sahani Video: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी(VIP) के सुप्रीमो मुकेश सहनी की गोरखपुर में पुलिस से बहस हो गई। रविवार को मुकेश सहनी ने गोरखपुर क्लब में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। प्रशासन के परमिशन के बगैर मीटिंग में जाने से गोरखपुर पुलिस ने मुकेश सहनी को रास्ते में असुरन के पास रोक दिया। पुलिस ने उन्हें होटल लौटा दिया। इस दौरान मुकेश सहनी और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ काफी बहस हुई। वीआईवी चीफ ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई आरोप लगाए। मुकेश सहनी यूपी में 101 दिवसीय निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकालने वाले हैं। इसी संदर्भ में वे गोरखपुर गए थे। सोमवार को वे वहीं से मुंबई लौट जाएंगे।

गोरखपुर पुलिस के साथ बहस का मुकेश सहनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रविवार को निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर विकासशील इंसान पार्टी ने गोरखपुर क्लब में बैठक आयोजित की थी। मुकेश सहनी उसमें शामिल होने जा रहे थे। असुरन के पास पुलिस ने परमिशन नहीं होने की वजह से रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस डट गई। इस दौरान मुकेश सहनी गिरफ्तार कर लेने की मांग करने लगे लेकिन, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया और उनके होटल में वापस कर दिया।

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25 जुलाई से वीआईपी की आरक्षण संकल्प यात्रा शुरू होने वाली है। मल्लाह जाति को आरक्षण दिलाने की मांग पर 101 दिनों की संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुकेश सहनी चुनाव वाले राज्य उत्तर प्रदेश के जिलों में दौरा कर रहे हैं। बाद में उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि उन्हें रोका और डरायाजा रहा है। इससे वे रुकने और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि निषादों से इतना ही डर तो आरक्षण दे दीजिए। वीआईपी ने यूपी सरकार को मल्लाह आरक्षण के लिए 6 माह का अल्टिमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि तीन महीने बीत गए हैं। देखना है कि अगले तीन माह में सरकार क्या करती है। उसके बाद वीआईपी आगे की रणनीति तय करेगी।

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मुकेश सहनी ने कहा कि एक राज्य के पूर्व मंत्री को सड़क पर रोक दिया जाना उचित नहीं है। उन्होंने यूपी पुलिस पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा कि इससे पहले लखनऊ में भी उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन जनता के सेवक हैं। अधिकारियों के कंधों पर लगे सितारे संविधान की देन हैं और उनको वेतन जनता के टैक्स के पैसे से मिलता है। यदि कोई अधिकारी खुद को जनता का मालिक समझने लगे तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि पुलिस यदि बातचीत करना चाहती थी तो उन्हें एसपी कार्यालय बुलाया जा सकता था, लेकिन सड़क पर रोककर आम लोगों को भी परेशान किया गया।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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