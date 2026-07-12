VIDEO: बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की UP पुलिस से बहस, बगैर परमिशन VIP की मीटिंग में जा रहे थे

प्रशासन के परमिशन के बगैर मीटिंग में जाने से गोरखपुर पुलिस ने मुकेश सहनी को रास्ते में असुरन के पास रोक दिया। पुलिस ने उन्हें होटल लौटा दिया। इस दौरान मुकेश सहनी और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ काफी बहस हुई।

Mukesh Sahani Video: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी(VIP) के सुप्रीमो मुकेश सहनी की गोरखपुर में पुलिस से बहस हो गई। रविवार को मुकेश सहनी ने गोरखपुर क्लब में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। प्रशासन के परमिशन के बगैर मीटिंग में जाने से गोरखपुर पुलिस ने मुकेश सहनी को रास्ते में असुरन के पास रोक दिया। पुलिस ने उन्हें होटल लौटा दिया। इस दौरान मुकेश सहनी और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ काफी बहस हुई। वीआईवी चीफ ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई आरोप लगाए। मुकेश सहनी यूपी में 101 दिवसीय निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकालने वाले हैं। इसी संदर्भ में वे गोरखपुर गए थे। सोमवार को वे वहीं से मुंबई लौट जाएंगे।

गोरखपुर पुलिस के साथ बहस का मुकेश सहनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रविवार को निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर विकासशील इंसान पार्टी ने गोरखपुर क्लब में बैठक आयोजित की थी। मुकेश सहनी उसमें शामिल होने जा रहे थे। असुरन के पास पुलिस ने परमिशन नहीं होने की वजह से रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस डट गई। इस दौरान मुकेश सहनी गिरफ्तार कर लेने की मांग करने लगे लेकिन, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया और उनके होटल में वापस कर दिया।

25 जुलाई से वीआईपी की आरक्षण संकल्प यात्रा शुरू होने वाली है। मल्लाह जाति को आरक्षण दिलाने की मांग पर 101 दिनों की संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुकेश सहनी चुनाव वाले राज्य उत्तर प्रदेश के जिलों में दौरा कर रहे हैं। बाद में उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि उन्हें रोका और डरायाजा रहा है। इससे वे रुकने और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि निषादों से इतना ही डर तो आरक्षण दे दीजिए। वीआईपी ने यूपी सरकार को मल्लाह आरक्षण के लिए 6 माह का अल्टिमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि तीन महीने बीत गए हैं। देखना है कि अगले तीन माह में सरकार क्या करती है। उसके बाद वीआईपी आगे की रणनीति तय करेगी।