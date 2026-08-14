VIDEO: गया जी में मौत का कुआं; बाप-बेटे समेत बैक टू बैक 4 की मौत, 1 सिपाही भी बेहोश

पानी निकालने के लिए मोटर ठीक करने गया युवक कुएं में उतरा युवक गैस की चपेट में आकर डूब गया। उसे निकालने के प्रयास में एक के बाद एक करके चार लोगों की मौत हो गई।

बिहार के गयाजी में एक पुराना कुआं यमराज का ठिकाना बन गया। पानी पटाने के लिए घर से निकले चार लोगों की एक के बाद एक मौत हो गई। कुएं में जहरीला गैस भरा था। पानी निकालने के लिए मोटर ठीक करने कुएं में उतरा मजदूर गैस की चपेट में आकर डूब गया। उसे निकालने के प्रयास में एक के बाद एक करके चार लोगों की जान चली गई। मरने वालों में बाप और बेटा भी शामिल हैं। शव निकालने के दौरान दमकल विभाग का एक सिपाही भी गैस की चपेट में आ कर बेहोश हो गया और मरते-मरते बचा। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना डोभी के करमौनी गांव की है। इस हादसे से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। सभी मरने वालों की पहचान हो गई है।

मृतकों के नाम 1-विकास चौधरी 18 पुत्र

2-विजय चौधरी 45 पिता

दोनों पिता-पुत्र है।

3-दिलचंद मांझी 28

4-चमारी मांझी, 65

समाचार लिखे जाने तक दो के शवों को निकाला जा चुका है। हादसे के बाद शवों को बाहर निकालने के दौरान एक दमकलकर्मी अजीत कुमार भी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई गई है।

मृतकों में गढ़ करमौनी गांव निवासी चमारी मांझी (65), उनका पुत्र दिलचंद मांझी (28) तथा विजय चौधरी (45) और उनका पुत्र विकास चौधरी (18) शामिल हैं।

दो बेटों ने अपने-अपने पिता को बचाने में दे जी जान बताया गया है कि कुएं में सिंचाई की मोटर लगाने के लिए सबसे पहले चमारी मांझी उतरे थे। कुएं में जहरीली गैस होने का उन्हें कोई आभास नहीं था। नीचे उतरते ही वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें देखने के लिए उनका पुत्र दिलचंद मांझी कुएं में उतरा और वह भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया। दोनों की कुछ क्षण में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद बारी-बारी से विकास चौधरी और उसके पिता विजय चौधरी भी कुएं में उतरे और दोनों की भी मौत हो गई।