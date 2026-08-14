VIDEO: गया जी में मौत का कुआं; बाप-बेटे समेत बैक टू बैक 4 की मौत, 1 सिपाही भी बेहोश
पानी निकालने के लिए मोटर ठीक करने गया युवक कुएं में उतरा युवक गैस की चपेट में आकर डूब गया। उसे निकालने के प्रयास में एक के बाद एक करके चार लोगों की मौत हो गई।
बिहार के गयाजी में एक पुराना कुआं यमराज का ठिकाना बन गया। पानी पटाने के लिए घर से निकले चार लोगों की एक के बाद एक मौत हो गई। कुएं में जहरीला गैस भरा था। पानी निकालने के लिए मोटर ठीक करने कुएं में उतरा मजदूर गैस की चपेट में आकर डूब गया। उसे निकालने के प्रयास में एक के बाद एक करके चार लोगों की जान चली गई। मरने वालों में बाप और बेटा भी शामिल हैं। शव निकालने के दौरान दमकल विभाग का एक सिपाही भी गैस की चपेट में आ कर बेहोश हो गया और मरते-मरते बचा। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना डोभी के करमौनी गांव की है। इस हादसे से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। सभी मरने वालों की पहचान हो गई है।
मृतकों के नाम
1-विकास चौधरी 18 पुत्र
2-विजय चौधरी 45 पिता
दोनों पिता-पुत्र है।
3-दिलचंद मांझी 28
4-चमारी मांझी, 65
समाचार लिखे जाने तक दो के शवों को निकाला जा चुका है। हादसे के बाद शवों को बाहर निकालने के दौरान एक दमकलकर्मी अजीत कुमार भी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई गई है।
मृतकों में गढ़ करमौनी गांव निवासी चमारी मांझी (65), उनका पुत्र दिलचंद मांझी (28) तथा विजय चौधरी (45) और उनका पुत्र विकास चौधरी (18) शामिल हैं।
दो बेटों ने अपने-अपने पिता को बचाने में दे जी जान
बताया गया है कि कुएं में सिंचाई की मोटर लगाने के लिए सबसे पहले चमारी मांझी उतरे थे। कुएं में जहरीली गैस होने का उन्हें कोई आभास नहीं था। नीचे उतरते ही वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें देखने के लिए उनका पुत्र दिलचंद मांझी कुएं में उतरा और वह भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया। दोनों की कुछ क्षण में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद बारी-बारी से विकास चौधरी और उसके पिता विजय चौधरी भी कुएं में उतरे और दोनों की भी मौत हो गई।
एसडीआरएफ को बुलाना पड़ा
शेरघाटी के एसडीओ मनीष कुमार ने बताया कि दो शव कुएं से निकाले जा चुके हैं। शेष दो शवों को निकालने के दौरान दमकलकर्मी अजीत कुमार भी जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है। टीम सुरक्षा उपकरण और मास्क के साथ कुएं में उतरकर बाकी शवों को बाहर निकालेगी। घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं तथा बचाव अभियान की निगरानी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें