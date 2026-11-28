बिहार सरकार में मंत्री और एमएलसी रहते असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति पाने वाले अशोक चौधरी ने यूनिवर्सिटी टीचर की नौकरी छोड़ दी है। उनका इस्तीफा भी विश्वविद्यालय ने मंजूर कर लिया है। हालांकि, इस इस्तीफे से उनकी विधान परिषद सदस्यता और मंत्री पद बचेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति ने उनका इस्तीफा शनिवार को मंजूर कर लिया। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति कार्यग्रहण की तारीख से ही प्रभावहीन हो गई है। हालांकि, यूनिवर्सिटी टीचर की नौकरी छोड़ने से अशोक चौधरी की विधान पार्षदी और मंत्री पद बचेगा या नहीं यह देखने वाली बात होगी। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता अशोक चौधरी ने एमएलसी और मंत्री रहते इसी साल पटना के एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति ली थी। उन पर लाभ का पद धारण करने का आरोप लग रहा है।

नौकरी जॉइन करने के अगले दिन ही मंत्री ने लियन (Lien) यानी अवैतनिक अवकाश के लिए आवेदन कर दिया था। हालांकि उनका आवेदन यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने नामंजूर कर दिया था और आगे की सलाह के लिए राज्यपाल के पास लोकभवन भेज दिया था। लोकभवन के आंतरिक पत्राचार में कहा गया कि नौकरी जॉइन करने के बाद प्रोबेशन पीरियड में लियन नहीं दी जा सकती है। इसके बाद लोकभवन ने महाधिवक्ता एसडी संजय से कानूनी सलाह मांगी थी।

इसके बाद यह मामला सार्वजनिक मंच पर आ गया। विपक्ष भी मंत्री पर लाभ का पद धारण करने का आरोप लगाने लगा। विवाद बढ़ने के बाद शुक्रवार को अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा अब यूनिवर्सिटी ने मंजूर कर लिया है। अब इस मामले पर आगे क्या प्रक्रिया होगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

फरवरी में टीचर बने थे मंत्री अशोक चौधरी बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने 17 फरवरी 2026 को यूनिवर्सिटी टीचर के रूप में नौकरी जॉइन की थी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पास करने के बाद उनका चयन हुआ था। वह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले एएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बने थे। नियुक्ति के अगले ही दिन उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया था।

लोकभवन ने उठाए सवाल जब यह मामला लोकभवन के संज्ञान में आया तब राज्यपाल के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने आंतरिक पत्राचार में अशोक चौधरी की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने नोट में कहा था कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और बिहार सेवा सर्विस कोड समेत अन्य नियमावली के तहत अशोक चौधरी एमएलसी या मंत्री रहते असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के हकदार नहीं थे। कोई भी सदन का मौजूदा सदस्य नई नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। क्योंकि वह अपनी विधायी कर्तव्यों से बंधा रहता है और पूर्णकालिक रोजगार के लिए किसी दूसरी जगह अनुबंध नहीं कर सकता है। मंत्री की नियुक्ति पर सवाल उठाने वाले आईएएस दीपक कुमार का पिछले दिनों ही लोकभवन से ट्रांसफर हो गया था।

हालांकि, जब विवाद हुआ तो मंत्री ने अशोक चौधरी ने कहा कि एमएलसी रहते असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन करने से रोकने का कोई कानून नहीं है। इसलिए उन्होंने आवेदन दिया था। उनके पिता का सपना था कि वह प्रोफेसर बने। मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें कोई पद छोड़ना भी पड़े तो वह छोड़ देंगे।

नौकरी छोड़ने से बचेगा अशोक चौधरी का मंत्री और एमएलसी पद? अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी है। सूत्रों के अनुसार, उनकी नौकरी को नियुक्ति की तारीख से ही प्रभावहीन कर दिया गया है। हालांकि, इसका बावजूद उनके एमएलसी और मंत्री पद से संकट टला है या नहीं, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अशोक चौधरी के मंत्री एवं एमएलसी रहते असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति से नियमों एवं कानून का उल्लंघन हो चुका है, जैसा कि लोकभवन के आंतरिक पत्राचार में बताया गया।