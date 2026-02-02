Hindustan Hindi News
Bihar News Veterinary doctor become killer for a girl sensesation murder story in Love
लड़की के चक्कर में जानवरों का डॉक्टर बन गया कातिल, प्यार में हत्या की सनसनीखेज कहानी

लड़की के चक्कर में जानवरों का डॉक्टर बन गया कातिल, प्यार में हत्या की सनसनीखेज कहानी

संक्षेप:

शिवानी उर्फ रानी का रंजन से प्रेम संबंध था। प्रेमी-प्रेमिका के बीच अनबन चलने लगी। फिर रानी ने अपने प्रेमी को ठिकाने लगाने के लिए जानवरों के डॉक्टर शंभू के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

Feb 02, 2026 10:41 pm IST Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, करपी (अरवल)
बिहार के अरवल जिले से प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। प्रेमिका ने जानवरों के एक डॉक्टर के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। फिर प्रेमी की बाइक पर ही उसका शव लादकर उसे ठिकाने लगा दिया। आरोपियों ने इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश भी की। हालांकि, पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा दी। पुलिस ने आरोपी पशु चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमिका फरार है।

अरवल जिले की करपी थाना पुलिस को रामपुर गांव के पास बीते शुक्रवार को युवक की लाश मिली थी। युवक की पहचान पटना जिले के खीरी मोड़ थाना अंतर्गत गौसगंज गांव निवासी 22 वर्षीय रंजन चौधरी के रूप में हुई। मामले की जांच के लिए एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए जांच शुरू की गई।

प्रेमी से बिगड़ने लगे संबंध तो रची मर्डर की साजिश

इसके बाद इस हत्याकांड की जो सच्चाई उभर कर सामने आई वह दिल दहला देने वाली है। मृतक रंजन चौधरी का शिवानी उर्फ रानी कुमारी के साथ प्रेम संबंध था। दोनों अक्सर बातें किया करते थे। इसी बीच रानी का पशु चिकित्सक शंभू उर्फ भोला से जान-पहचान हो गई। उधर रंजन की शिवानी के साथ अनबन होने लगी और उनका प्रेम संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे थे। इसी बात को लेकर शिवानी ने शंभू उर्फ भोला के साथ मिलकर रंजन की हत्या की योजना बनाई।

शव ठिकाने लगाकर पैदल ही लौट गए आरोपी

मुख्य आरोपी शंभू उर्फ भोला इमामगंज में किराये का मकान लेकर पशु चिकित्सक का काम करता है। योजना के अनुसार शिवानी ने इसी कमरे में रंजन को फोन कर बुलाया। इसके बाद शिवानी उर्फ रानी और शंभू ने मिलकर रंजन के सिर पर ईंट से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसी की बाइक से शव ले जाकर रामपुर गांव के पस फेंक दिया। फिर दोनों पैदल ही वापस इमामगंज लौट गए।

शिवानी और शंभू ने समझा कि इस हत्याकांड को दुर्घटना का रूप दे दिया जाए, ताकि किसी को शक नहीं होगा। मगर पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान के आगे इनका विवेक काम नहीं आया। हत्या की परत दर परत खुलते ही पुलिस मुंगीला गांव पहुंची जहां से पशु चिकित्सक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रेमिका की तलाश कर रही पुलिस

उसकी निशानदेही पर पुलिस उसके किराये के कमरे में पहुंची, जहां खून के धब्बा तथा मृतक का पैंट एवं अन्य सामान मिले। इस हत्याकांड का कुलासा होने के बाद इमामगंज किराया के मकान में पहुंचकर फॉरेंसिक टीम के द्वारा सोमवार को सबूत इकट्ठा किए गए। उधर इस हत्याकांड में शंभू का साथ देने वाली रंजन की प्रेमिका शिवानी उर्फ रानी की तलाश पुलिस द्वारा जोर-शोर से की जा रही है।

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
