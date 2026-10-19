डाकबंगला और भट्टाचार्य चौराहे से गाड़ियां गांधी मैदान नहीं जाएंगी, रावण वध पर पटना में बदली ट्रैफिक व्यवस्था

20 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ पर गोलंबर से गांधी मैदान की ओर और रामगुलाम चौक से पश्चिम जेपी गोलंबर की ओर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। जेपी गोलंबर से चिल्ड्रेन पार्क के बीच का मार्ग सुरक्षित रखा जाएगा। ठाकुरबाड़ी

वरीय संवाददाता, पटना। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम 20 अक्टूबर को होगा। इसमें लोगों की भारी भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए गांधी मैदान और आसपास की सड़कों के अलावा अन्य मार्गों पर इसदिन वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। डाकबंगला और भट्टाचार्य चौराहे से गांधी मैदान की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, नेहरू पथ से गांधी मैदान की ओर आने वाले व्यावसायिक वाहनों को आयकर गोलंबर से डायवर्ट किया जाएगा। यह प्रतिबंध 20 अक्तूबर की सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा। हालांकि, एंबुलेंस, अन्य आपातकालीन और पासधारक वाहन इस मार्ग में आ-जा सकेंगे।

20 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ पर गोलंबर से गांधी मैदान की ओर और रामगुलाम चौक से पश्चिम जेपी गोलंबर की ओर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। जेपी गोलंबर से चिल्ड्रेन पार्क के बीच का मार्ग सुरक्षित रखा जाएगा। ठाकुरबाड़ी मोड़ और बाकरगंज मोड़ से पश्चिम गांधी मैदान की ओर तथा आईएमए हॉल, होटल पनास, ट्विन टावर और मौर्या होटल के सभी कटिंग से गांधी मैदान की ओर वाहनों की आवाजाही नहीं होगी।

अशोक राजपथ पर गोविंद मित्रा रोड मोड़ से पश्चिम कारगिल चौक की ओर भी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। बुद्ध मार्ग पर कोतवाली टी से पुलिस लाइन तिराहे तक गांधी मैदान की ओर जाने वाले सभी मार्ग बंद रहेंगे। नेहरू पथ से गांधी मैदान की ओर जाने वाले रिक्शा, ठेला और ऑटो को आयकर गोलंबर से दाहिने वीरचंद पटेल पथ की ओर मोड़ दिया जाएगा।

वैकल्पिक मार्ग से निकलेंगे वाहन यातायात पुलिस ने प्रतिबंध के दौरान वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। डाकबंगला चौराहे से वाहनों को न्यू डाकबंगला रोड की ओर और भट्टाचार्य मोड़ से राजेंद्र पथ की ओर डायवर्ट किया जाएगा। पटना सिटी से पटना जंक्शन जाने वाले वाहन अशोक राजपथ से आने वाले वाहन गांधी चौक से भिखना पहाड़ी मोड़, बारी पथ, मछुआटोली, दिनकर गोलंबर, नाला रोड, अप्सरा गोलंबर और सीडीए बिल्डिंग होते हुए पटना जंक्शन जा सकेंगे। दानापुर से गांधी मैदान की ओर आने वाले वाहन राजापुर पुल से बाईं ओर मुड़कर बोरिंग रोड चौराहे की ओर जा सकेंगे। पटना जंक्शन से गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहन पटना जंक्शन से डाकबंगला, न्यू डाकबंगला रोड, भट्टाचार्य चौराहा, सीडीए बिल्डिंग और गोरियाटोली के रास्ते जा सकेंगे।

ट्रैफिक एसपी, सागर कुमार ने कहा कि रावण वध देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के साथ वीवीआईपी गांधी मैदान पहुंचेंगे। गांधी मैदान के चारों ओर यहां आने वाली प्रमुख सड़कों पर वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।