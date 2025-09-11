गाड़ियों का शोर आपको मानसिक बीमार बना रहा, इन रोगों के हो सकते हैं शिकार; फीडबैक रिपोर्ट क्या कहती है

बिहार के पांच लाख लोगों से फीडबैक लिया गया। साढ़े तीन लाख यानी 60% लोगों ने वाहनों के हॉर्न से परेशानी होने की बात कही। पटना के एक लाख लोगों में 60 हजार ने इस परेशानी को दोहराया।

बिहार में ट्रांसपोर्ट विभाग की एक फीडबैक रिपोर्ट में खतरनाक संकेत सामने आए हैं। वाहनों के हॉर्न का शोर लोगों में गुस्सा और झल्लाहट बढ़ा रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लिये गये फीडबैक की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। जनवरी में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया था।

इस दौरान बिहार के पांच लाख लोगों से फीडबैक लिया गया। साढ़े तीन लाख यानी 60% लोगों ने वाहनों के हॉर्न से परेशानी होने की बात कही। पटना के एक लाख लोगों में 60 हजार ने इस परेशानी को दोहराया। लोगों ने कहा कि हॉर्न की आवाज कई बार इतनी तेज होती है कि गुस्से में आ जाते हैं।

छह माह में 30, 453 दुर्घटना के शिकार तेज आवाज में हॉर्न बजाने से पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक यानी छह माह में 30 हजार 453 लोग दुर्घटना के शिकार हुए। तेज हॉर्न से वे घबरा गये और गिर पड़े। फीडबैक के अनुसार बाइक और ऑटो चालक सबसे ज्यादा हॉर्न बजाते हैं।

85 डेसिबल तक के ध्वनि सामान्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लोग 85 डेसिबल तक की हॉर्न की आवाज बर्दाश्त कर सकते हैं। 90 से 110 डेसिबल आवाज खतरनाक होता है। फीडबैक की रिपार्ट में यह बात सामने आई कि कई इलाकों में तेज हॉर्न से लोगों में सुनने की क्षमता घट रही है।

पटना में सात जगहों पर सबसे ज्यादा बजता है हॉर्न राजधानी पटना की बात करें तो छह जगहों इनकम टैक्स, बोरिंग रोड चौराहा, कुर्जी, अनीसाबाद गोलंबर, बाइपास, कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड, बाकरगंज के पास सबसे ज्यादा हॉर्न बजता है। सुबह नौ से 11 बजे और शाम पांच से दस बजे रात तक हॉर्न ज्यादा बजाए जाते हैं। इसी दौरान ध्वनि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। शाम पांच से रात दस बजे तक भी स्थिति लगभग वैसी ही रहती है।

क्या कहते हैं अधिकारी वाहनों के हॉर्न का शोर लोगों में गुस्सा, तनाव और झल्लाहट बढ़ा रहा है। तेज हॉर्न नहीं बजाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया जाता है। इसमें तेज हॉर्न नहीं बजाना भी शामिल है। -पिंकू कुमार, एडिशनल डीटीओ, पटना

ये कुप्रभाव ● लगातार और तेज आवाज से सुनने की क्षमता कम होती है

● तेज हॉर्न से तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं

● बच्चे, बुजुर्ग और जानवर पर तेज हॉर्न का ज्यादा दुस्प्रभाव

● अचानक और तेज हॉर्न से ड्राइवर या पैदल चलने वाले चौंक जाते हैं

● अचानक ब्रेक लगाने, लेन बदलने से दुर्घटना की आशंका

● तेज आवाज से थकान और एकाग्रता में कमी आती है