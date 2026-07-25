VIDEO: दिल दिया...जान दी... 1 सड़क के लिए सदन में छलका विनय बिहारी का 14 साल वाला दर्द
बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक नवलपुर रतवल सड़क निर्माण का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाते हुए अपनी ही सरकार के सामने 14 वर्षों की पीड़ा बयां की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य, दोनों जगह उनकी ही सरकार है,लेकिन इसके बावजूद सड़क निर्माण का सपना अब तक पूरा नहीं हो सका
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन लौरिया के भाजपा विधायक विनय बिहारी का 14 साल पुराना दर्द छल गया। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में नवलपुर रतवल सड़क निर्माण का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाते हुए अपनी ही सरकार के सामने 14 वर्षों की पीड़ा बयां की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य, दोनों जगह उनकी ही सरकार है,लेकिन इसके बावजूद सड़क निर्माण का सपना अब तक पूरा नहीं हो सका।
विधायक ने अपनी बात शायरी से शुरू करते हुए कहा-
दिल दिया ऐतबार की हद थी
जान दी तेरे प्यार की हद थी
मर गए हम,खुली रहीं आंखें
तेरे इंतजार की हद थी।
14 साल से गुहार लगा रहे विनय बिहारी
इसके बाद उन्होंने कहा कि याचना करते-करते मुझे 14 साल हो गए। ऐसा कोई दर नहीं बचा,जहां मैंने दस्तक नहीं दी। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से पूछा कि आखिर नवलपुर–रतवल सड़क का निर्माण कब शुरू होगा और इसकी समय-सीमा क्या है।विनय बिहारी ने कहा कि भारत सरकार पहले ही बिहार सरकार को अपने हिस्से की सड़क का निर्माण कराने के लिए पत्र भेज चुकी है। मनुआपुल से नवलपुर तक सड़क बन चुकी है। लेकिन नवलपुर से रतवल तक करीब 17 किलोमीटर सड़क आज भी अधूरी पड़ी है।
बेतिया से गोरखपुर को जोड़ती है यह रोड
बता दें कि यह मार्ग पश्चिम चंपारण को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व सीमावर्ती क्षेत्रों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है।सड़क अधूरी रहने से लोगों को बेतिया लौरिया चौतरवा होकर 60 से 70 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। दियारा क्षेत्र के किसानों को गन्ना समेत अन्य कृषि उपज की ढुलाई में अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है।
फिर आश्वासन की खुराक
विनय बिहार के सवाल के जवाब में संबंधित मंत्री ने कहा कि नवलपुर–रतवल सड़क को एक्स्ट्रा लेन योजना के तहत स्वीकृति के लिए आंतरिक संशोधन प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में विधायक के भावुक संबोधन और 14 वर्षों से लंबित इस सड़क का मुद्दा उठने के बाद एक बार फिर योगापट्टी लोगों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिक गई है। विधायक जी को एक बार फिर आश्वासन का घूंट पिलाकर शांत कर दिया गया।
(बेतिया से तबरेज़ अजीज़ की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें