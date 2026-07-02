बिहार में लागू हो गई वीबीजीरामजी योजना, मंत्री बोले- अब बिहार को 4500 करोड़ देना होगा, पहले जीरो था

बिहार में वीबीजीरामजी योजना लागू हो गई है। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि राज्य को इसमें अब करीब 45 सौ करोड़ का योगदान देना पड़ेगा।

VBRAMG Bihar: विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी अधिनियम ग्रामीण (वीबीजीरामजी) योजना शुभारंभ के साथ विधिवत लागू हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर लागू इस नए अधिनियम की शुरुआत गुरुवार को अधिवेशन भवन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते श्रवण ने कहा कि अब इस योजना में श्रमिकों के मजदूरी पर मद में लगभग 45 सौ करोड़ रुपये बिहार को शेयर देना होगा। पहले एक रुपया भी राज्य सरकार को नहीं देना होता था। इसके तहत मजदूरों को अब साल में 125 दिनों का रोजगार मिलेगा और मजदूरी की दर में भी इजाफा हो गया है। पहले इस योजना का नाम मनरेगा था जिसके तहत साल में 100 दिनों तक काम दिया जाता था।

इससे पहले शुभारंभ समारोह में योजना से संबंधित कंपेडियम का विमोचन मंत्री श्रवण कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य बजट में अकुशल मजदूरी मद में भारी-भरकम राशि का प्रावधान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बिहार जैसे राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से 6 हजार 715 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट निर्धारित किया गया है। इस नई योजना के मुख्य विजन के तहत ग्राम पंचायतों में स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित नवीन परियोजनाओं को अपनाने के लिए ग्राम पंचायतों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

125 दिन मिलेगा काम इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति से शुभारंभ समारोह में आनलाइन सम्मलित हुए। उन्होंने कहा कि इस योजना से हर पंचायत में दो-दो करोड़ रुपये से विकास कार्य हो सकता है। पहले सालाना 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब 125 दिन मिलेगा। इससे गरीब मजदूरों के परिवार में खुशहाली आएगी। काम के लिए बाहर जाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी।

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से वीबीजीरामजी एक्ट को लागू कर दिया। यह योजना मनरेगा के स्थान पर लाई गई है जिसमें ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिनों के बदले 125 दिन रोजगार की गारंटी देता है। मजदूरी को बढ़ा कर 327 रुपए प्रति दिन तक कर दिया गया है। इसमें मजदूरों की हाजिरी और भुगतान सब डिजिटल तरीके से ऑनलाइन ही होगा। योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई बदलाव लाए गए हैं और पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों को छुट्टी देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे पलायन की समस्या का कुछ समाधान हो सकेगा।