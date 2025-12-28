Hindustan Hindi News
VB-जीराम जी बनाम मनरेगा; स्थापना दिवस पर कांग्रेस की पटना में पदयात्रा, आगे का प्लान बताया

संक्षेप:

कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर पटना में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में VB-जीराम जी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। इस दौरान उन्होने कहा कि मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है।

Dec 28, 2025 04:15 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार समेत पूरे देशभर में कांग्रेस आज 141वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर रविवार को बिहार कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पटना में सदाकत आश्रम से गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पैदल मार्च किया। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट कर दिया है। बिहार कांग्रेस की पदयात्रा महात्मा गांधी की विरासत के सम्मान में और मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर है। इसके बाद गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के पास जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

इस मौके पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने इस योजना से महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया है। बीजेपी ने गांधी जी के नाम को मिटा दिया।

उन्होने कहा कि पूरा बिहार कर्ज में डूब रहा है, खास तौर पर महिलाएं। जिस तरह माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से मिलकर लोग लोन ले रहे हैं और बाद में उनके पास काम नहीं है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मनरेगा होता तो परिवार को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती।

कांग्रेस 5 जनवरी से देशभर में ‘मनरेगा बचाओ अभियान’ शुरू करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की करीब तीन घंटे चली बैठक के बाद यह ऐलान किया। अभियान को लेकर राजेश राम ने कहा कि मारी शुरुआत आज से हो गई है। हम गांधी जी की प्रतिमातक जाकर संकल्प लेंगे। पांच तारीख से हमारी लड़ाई पूरे बिहार में शुरू होगी।