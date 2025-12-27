वाराणसी के ADCO के बेटे, बेटी समेत 4 की दम घुटने से मौत, कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार

संक्षेप: वाराणसी में तैनात जिला सहकारी अधिकारी विजय कुमार सिंह के बेटे, बेटी, सास सहित चार की शुक्रवार की रात बिहार के छपरा में सोते समय दम घुटने से मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सभी लोग सोए हुए थे। जबकि पत्नी समेत 4 का इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा है।

वाराणसी जिला सहकारिता विभाग में तैनात अपर जिला सहकारी अधिकारी (एडीसीओ) के बेटे, बेटी, सास सहित चार की शुक्रवार की रात बिहार के छपरा में सोते समय दम घुटने से मौत हो गई। जबकि पत्नी सहित चार लोगों का इलाज पटना के एक निजी नर्सिंग होम में कराया जा रहा है। पूरा परिवार कमरे के अंदर बोरसी में अलाव जलाकर सो गया था। कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता जान जाने की वजह बताई जा रही है। सारण डीएम और एसपी दोनों ने अस्पताल पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर जांच की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बिहार के बक्सर निवासी एडीसीओ विजय कुमार सिंह की ससुराल अंबिका भवानी कॉलोनी में है। पशुपालन विभाग के प्रधान लिपिक के पद से रिटायर्ड स्व. राम लखन सिंह की बेटी अंजलि से उनका विवाह हुआ है। पत्नी अपने तीन वर्षीय बेटे तेजस और सात माह की बेटी गुड़िया के साथ मायके आई थीं। इंद्रानगर छपरा के रहने वाले साढ़ू दीपक सिंह की पत्नी आर्या भी अपने चार वर्षीय बेटे अध्याय के साथ मायके पहुंची थी।

शुक्रवार की रात 70 वर्षीय सास कमलावती देवी, दोनों बेटियों, बेटा और बहू के अलावा नाती और नतिनी के साथ एक ही कमरे में बोरसी में अलाव जलाकर सो गईं। दरवाजा और खिड़की बंद होने से कमरे में धुआं भर गया और रात में ही सभी बेहोश हो गए। शनिवार सुबह जब बड़े साला मंटू ने दरवाजा खोला तो सभी बेहोश पड़े थे। आसपास के लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया, तब तक सास, बेटा तेजस, बेटी गुड़िया और साढ़ू के बेटा अध्याय की जान जा चुकी थी। पत्नी अंजलि, साली आर्या, साले अमित और मंटू की पत्नी अमिता का पटना के निजी क्लीनिक में इलाज चल रहा है। यहां अमित और अंजलि की स्थिति नाजुक है।

विजय कुमार अपर जिला सहकारी अधिकारी पद पर तैनात हैं। इनके पास पिंडरा तहसील क्षेत्र की जिम्मेदारी है। वर्ष 2021 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित होकर बनारस आए। पिछले वर्ष जौनपुर में तबादला हो गया था, लेकिन इसी साल अगस्त-सितम्बर में फिर वाराणसी आ गये। वे सर्किट हाउस के पीछे ऑफिसर्स कॉलोनी में परिवार संग रहते हैं। कुछ दिन पूर्व विजय कुमार की सास भी बनारस आई थीं। वे छपरा लौटने लगीं तो उनके साथ विजय कुमार की पत्नी और बच्चे भी छुट्टी मनाने गये थे। तेजस की इस साल ही एडमिशन की तैयारी थी और बेटी गुड़िया का 20 जनवरी को जन्मदिन था।