वंदे भारत दानापुर से शाम 5 बजकर 10 मिनट पर खुलेगी, जोगबनी कब पहुंचेगी; बिहार को 3 ट्रेनें मिलेंगी

इनमें जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। यह ट्रेन पूर्णिया और सहरसा होते हुए चलेगी। इसके अलावा जोगबनी-इरोड (दक्षिण भारत) अमृत भारत एक्सप्रेस है। कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया जायेगा।

दानापुर सहित सीमांचल को सोमवार को तीन नई प्रीमियम ट्रेनें मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया से रेलवे के करोड़ों की योजनाओं का सौगात देंगे। इसके साथ ही तीन प्रीमियम ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। इनमें मुख्य रूप से जोगबनी-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, जोगबनी-ईरोड और सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होना है। वंदे भारत दानापुर से शाम 5:10 बजे खुलेगी और 1:20 जाेगबनी पहुंचेगी।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कार्यक्रम से पूर्व पूर्णिया में उद्घाटन की तैयारी का जायजा भी लिया। इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने रविवार को पटना-मोकामा-राजेंद्र पुल रेलखंड का विंडो ट्रेनिंग निरीक्षण किया। पूमरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।