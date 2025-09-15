vande bharat express will start from danapur station at 5 pm and reached jogbani वंदे भारत दानापुर से शाम 5 बजकर 10 मिनट पर खुलेगी, जोगबनी कब पहुंचेगी; बिहार को 3 ट्रेनें मिलेंगी, Bihar Hindi News - Hindustan
वंदे भारत दानापुर से शाम 5 बजकर 10 मिनट पर खुलेगी, जोगबनी कब पहुंचेगी; बिहार को 3 ट्रेनें मिलेंगी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटनाMon, 15 Sep 2025 06:42 AM
दानापुर सहित सीमांचल को सोमवार को तीन नई प्रीमियम ट्रेनें मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया से रेलवे के करोड़ों की योजनाओं का सौगात देंगे। इसके साथ ही तीन प्रीमियम ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। इनमें मुख्य रूप से जोगबनी-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, जोगबनी-ईरोड और सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होना है। वंदे भारत दानापुर से शाम 5:10 बजे खुलेगी और 1:20 जाेगबनी पहुंचेगी।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कार्यक्रम से पूर्व पूर्णिया में उद्घाटन की तैयारी का जायजा भी लिया। इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने रविवार को पटना-मोकामा-राजेंद्र पुल रेलखंड का विंडो ट्रेनिंग निरीक्षण किया। पूमरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

इनमें जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। यह ट्रेन पूर्णिया और सहरसा होते हुए चलेगी। इसके अलावा जोगबनी-इरोड (दक्षिण भारत) अमृत भारत एक्सप्रेस है। कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया जायेगा। यह नई ट्रेन पूर्णिया, अररिया और गलगलिया होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी।प्रधानमंत्री अररिया-गलगलिया नई रेललाइन का भी उद्घाटन करेंगे।