मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, रेल मंत्री ने दिया अपडेट

संक्षेप: बिहार के मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद के अनुसार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने पर हामी भरी है।

बिहार को आने वाले समय में एक लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वस्त कर दिया है। हालांकि, अभी इस ट्रेन का समय तय नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार, आने वाले दिनों में इस रूट पर वंदे भारत चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

दरअसल, मुजफ्फरपुर से सांसद एवं केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग रखी थी। सांसद के मुताबिक फिलहाल पहले से सूचीबद्ध रूट पर वंदे भारत ट्रेनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आने वाले समय में दिल्ली-मुजफ्फरपुर रूट को भी वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ने पर रेल मंत्री ने हामी भरी है।