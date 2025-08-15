बिहार के इस शहर से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, सम्राट और ललन कल दिखाएंगे हरी झंडी

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह वंदे भारत एक्सप्रेस पहले से चल रही ट्रेन का ही विस्तार है।

चुनावी साल में बिहार को लगातार नई आधुनिक ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। इस बीच राज्य के एक और शहर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। मुंगेर जिले के जमालपुर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा मिलेगी। इसकी शुरुआत शनिवार से होने जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुंगेर सांसद सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह इसे 16 अगस्त को हरी झंडी दिखाकर जमालपुर से रवाना करेंगे।

यह जानकारी पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने दी। दरअसल, भागलपुर से हावड़ा के लिए अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है, उसका विस्तार जमालपुर तक किया गया है। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। रेलवे ने जमालपुर से हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसकी टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है।

सप्ताह में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस जमालपुर से हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिन चलेगी। शनिवार को इसे उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। इसके बाद रविवार 17 अगस्त से इसका नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा।

साढ़े 6 घंटे में पूरा होगा सफर जमालपुर से यह ट्रेन दोपहर में 3.30 बजे खुलेगी, फिर शाम 4.22 बजे भागलपुर और बाराहाट, मंदार हिल, हंसडीहा, नोनीहाट, दुमका, रामपुर हाट, बोलपुर एस निकेतन होते हुए रात 10.05 बजे हावड़ा पहुंचेगी। वहीं, हावड़ा से यह ट्रेन सुबह 7.45 बजे खुलेगी, जो दोपहर 2 बजे 1.15 बजे भागलपुर होते हुए 2.15 बजे जमालपुर पहुंचेगी।

वंदे भारत में जमालपुर से हावड़ा का सफर साढ़े 6 घंटे में पूरा होगा। दोनों शहरों के बीच चलने वाली कवि गुरु एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों में अभी 9 से 10 घंटे का समय लगता है। वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से जमालपुर, मुंगेर समेत आसपास के इलाकों के यात्रियों को काफी सुविधा होगी।