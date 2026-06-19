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वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन खराब, 4 घंटे से रास्ते में फंसी; घबराए यात्री

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, सासाराम
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वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन शुक्रवार देर शाम खराब हो गया। ट्रेन रोहतास जिले में बीच रास्ते में ही अटक गई। रेलवे की टीम मौके पर पहुंची है। तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रेन के रुकने से यात्री घंटों से परेशान हैं।

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन खराब, 4 घंटे से रास्ते में फंसी; घबराए यात्री

Vande Bharat Express: वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन शुक्रवार को अचानक खराब हो गया। इंजन में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से देर शाम वंदे भारत ट्रेन बिहार के रोहतास जिले में शिवसागर और कुम्हउ स्टेशन के बीच फंस गई। करीब 4 घंटे से ज्यादा समय से ट्रेन एक ही जगह पर अटकी हुई है, जिससे उसमें सवार यात्री बेचैन हो गए। रेलवे की टीम इंजन को ठीक करने में जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 20888 बनारस-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग से शुक्रवार को जा रही थी। इसी दौरान शिवसागर एवं कुम्हउ स्टेशन के बीच ट्रेन के इंजन में तकनीकी समस्या आ गई। चालक ने ट्रेन को रोककर इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी। इसके बाद रेलवे की टीम वहां पहुंची और तकनीकी खराबी को दूर करने में जुट गई।

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गर्मी से बेचैन हुए यात्री

ट्रेन के अचानक रुक जाने के बाद यात्रियों में गहमागहमी का माहौल बन गया। उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री ट्रेन के अंदर ही बैठे रहे और काफी देर तक आगे की यात्रा शुरू होने का इंतजार करते रहे। गर्मी और देरी के कारण यात्रियों में बेचैनी भी देखी गई।

शुक्रवार रात 9 बजे तक वंदे भारत के इंजन की खराबी दूर नहीं हो सकी। रेलवे कर्मी इंजन को ठीक करने में लगे हुए हैं, ताकि ट्रेन को जल्द से जल्द रवाना किया जा सके।

आरपीएफ क्या बोली?

आरपीएफ इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस शिवसागर और कुम्हउ स्टेशन के पास तकनीकी कारणों से खड़ी थी। रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी और समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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