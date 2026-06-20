वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दूसरे इंजन से खींचकर ले जाना पड़ा, 5 घंटे सुनसान जगह फंसे रहे यात्री
वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी से यात्री लगभग 5 घंटे तक फंसे रहे। गड़बड़ी का पता नहीं चल पाने के बाद रेलवे अधिकारियों ने दूसरा इंजन मंगाकर वंदे भारत से जोड़ा, फिर उसे आगे रवाना किया गया।
Vande Bharat Express Train: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से झारखंड के रांची जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के रोहतास जिले में शुक्रवार शाम खराब हो गई। डीडीयू-गया रेलखंड पर शिवसागर रेलवे स्टेशन से पहले रास्ते में लगभग 5 घंटे तक वंदे भारत अटकी रही। ट्रेन में सवार यात्री बेचैन और परेशान नजर आए। खाना-पानी के बिना उनकी हालत खराब होने लगी। ट्रेन में तकनीकी खराबी का पता नहीं चल पाया, तो रेलवे अधिकारियों ने दूसरा इंजन मंगाया। फिर उस इंजन से खींचकर वंदे भारत एक्सप्रेस को आगे रवाना किया गया।
वाराणसी से रांची जा रही ट्रेन नंबर 20888 अपने निर्धारित मार्ग से शुक्रवार को चल रही थी। तभी शिवसागर और कुम्हऊ स्टेशन के बीच उसके इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। ड्राइवर ने शाम 5 बजकर 42 मिनट पर ट्रेन को रास्ते में ही रोक दिया और रेल अधिकारियों को इसकी सूचना दी।
इंजीनियर नहीं खोज पाए गड़बड़ी
बताया जा रहा है कि रेलवे के तकनीकी अधिकारियों के आने में लगभग 2 घंटे का समय लग गया। अंधेरा होने पर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में बहुत देर तक टीम ने ट्रेन की जांच की। लेकिन किसी भी इंजीनियर को तकनीकी गड़बड़ी का पता नहीं चल पाया। इसके बाद उच्च अधिकारियों से फोन पर चर्चा की गई। फिर दूसरा इंजन मौके पर बुलाया गया, उसे वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ा गया। रात को 10 बजकर 4 मिनट पर ट्रेन को वहां से रवाना किया गया।
5 घंटे तक कैदी की तरह रहे यात्री!
वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार अधिकतर यात्री ट्रेन के रुकने से लगभग 5 घंटे अंदर ही बैठे रहे। वे ट्रेन के चलने का इंतजार करते रहे। बहुत देर तक गाड़ी नहीं खुली तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। बाहरी इलाका होने की वजह से ना तो उन्हें वहां पानी और ना ही कुछ खाने की चीजें मिल पाईं। इससे यात्री घंटों परेशानी से जूझते नजर आए। कुछ लोगों ने शिवसागर रेलवे स्टेशन भी फोन किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल पाया।
पुलिस और आरपीएफ ने संभाला मोर्चा
वंदे भारत के काफी देर तक वहां रुकने से आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। बरैला, समहुता, प्रयागपुर गांव के निवासी वहां जमा हो गए। सूचना मिलने पर स्थानीय थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रेन में सवार यात्रियों की सुरक्षा को संभाला और उन्हें तकनीक खराबी के बारे में जानकारी दी। सासाराम से आरपीएफ इंस्पेक्टर राजीव कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए और यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहे।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।