बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस और सप्तक्रांति समेत कई ट्रेनों के रूट बदले, रद्द ट्रेनों की भी लिस्ट देख लें

Feb 13, 2026 09:40 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, बेतिया, पश्चिम चंपारण
गोरखपुर-पटना वंदे भारत, आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति, रक्सौल-आनंद विहार सत्याग्रह, बरौनी-बांद्रा अवध, मुजफ्फरपुर-पोरबंदर पोरबंदर, मुजफ्फरपुर-प्रयागराज बापूधाम, नरकटियागंज-सीतामढ़ी-दानापुर मेमू के रुट में बदलाव किया गया है।

बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस और सप्तक्रांति समेत कई ट्रेनों के रूट बदले, रद्द ट्रेनों की भी लिस्ट देख लें

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको यह खबर जरुर पढ़नी चाहिए। बिहार में वंदे भारत एक्स्प्रेस और सप्त क्रांति एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गय है। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रेनें रद्द भी हैं। दरअसल बेतिया-कुमारबाग रेल लाइन दोहरीकरण व नॉन इंटरलॉकिंग का काम अगले 18 फरवरी तक चलेगा। 17 फरवरी को दोहरीकरण का सीआरएस भी प्रस्तावित है। इसी को लेकर भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रैफिक ब्लॉक लिया है। इस अवधि में बेतिया और कुमारबाग स्टेशन अस्थायी रूप से नॉन-क्रॉसिंग स्टेशन रहेंगे। डेढ़ दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कइयों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है।

इन ट्रेनों के रूट में बदलाव

वंद गोरखपुर-पटना वंदे भारत, आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति, रक्सौल-आनंद विहार सत्याग्रह, बरौनी-बांद्रा अवध, मुजफ्फरपुर-पोरबंदर पोरबंदर, मुजफ्फरपुर-प्रयागराज बापूधाम, नरकटियागंज-सीतामढ़ी-दानापुर मेमू के रुट में बदलाव किया गया है। ये ट्रेनें नरकटियागंज-सिकटा-सगौली होकर चलेंगी। इस दौरान 14 से 17 फरवरी के बीच नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज, रक्सौल-बेतिया-नरकटियागंज, मुजफ्फरपुर-रक्सौल समेत डेढ़ दर्जन ट्रेनें रद्द की गई हैं।

एनआई व सीआरएस को लेकर लिये विशेष ट्रैफिक ब्लॉक में बरौनी-बांद्रा 19038 अवध एक्सप्रेस 150 व मुजफ्फरपुर-आनंद विहार 12557 सप्तक्रांति 60 मिनट की देरी से चलेगी। मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज मेमू सुगौली तक चलेगी। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस नरकटियागंज से शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी। इस दौरान माल गाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित रहेगी।

ब्लॉक लेने पर बदली समय सारिणी

दिन - कितने मिनट - कब से कब तक

शुक्रवार -2.40 सुबह -10.30 से दोपहर 2.30

शनिवार - 4,20 सुबह - नौ से शाम चार

रविवार - 4.20 सुबह - नौ से शाम चार

सोमवार - 4.50 सुबह - नौ से दोपहर तीन व शाम चार से 5.30

मंगलवार - 2.40 सुबह -10.30 से दोपहर 2.30

मेमू व डेमू ट्रेनें 17 फरवरी तक रद्द की गईं

● 63342/63338 नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर

● 63309 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज

● 75235/75236 रक्सौल-बेतिया-नरकटियागंज

● 63311 मुजफ्फरपुर-रक्सौल

● नरकटियागंज-सिकटा-सुगौली रुट से चलने वाली ट्रेनें

● 26502 वंदे भारत एक्सप्रेस, गोरखपुर-पटना

● 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-आनंद विहार

● 15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस, रक्सौल-आनंद विहार

● 19038 अवध, बरौनी -बांद्रा

● 19270 पोरबंदर एक्स्प्रेस, मुजफ्फरपुर-पोरबंदर

● 14011/14012, बापूधाम एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-प्रयागराज

● 15516/15515 एक्सप्रेस ट्रेन नरकटियागंज-दानापुर मेमू

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
