बिहार को वंदे भारत, 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस का ऐलान; दिवाली-छठ पर 12 हजार ट्रेनें चलेंगी
चुनावी साल में बिहार को एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस और 4 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इसके अलावा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पर 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है।
चुनावी साल में रेलवे ने बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है। बिहार में एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होंगी। इसके अलावा दिवाली और छठ पर दूसरे राज्यों से बिहार आने-जाने वाले लोगों के लिए 12 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पटना में रिंग रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को नई दिल्ली में यह घोषणा की।
ये नई ट्रेनें चलेंगी-
⦁ पटना से पूर्णिया वंदे भारत एक्सप्रेस
⦁ गयाजी से दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
⦁ छपरा से दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
⦁ मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस
⦁ सहरसा से अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस
⦁ वैशाली से कोडरमा बुद्ध सर्किट ट्रेन
इनमें से कुछ ट्रेनों को पीएम नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गयाजी रैली से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू सांसद संजय झा और भाजपा सांसद संजय जायसवाल मौजूद रहे।
रेल मंत्री की अन्य घोषणाएं-
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बक्सर से लखीसराय के बीच तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लौकहा में वाशिंग पिट बनाया जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज को झारखंड के देवघर से रेल नेटवर्क से सीधे जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बिहार में जगह-जगह रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) और रेलवे अंडरब्रिज बनाए जाएंगे।