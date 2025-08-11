Van smashed to pieces after colliding with bus in Nepal 4 people killed 23 injured in road accident नेपाल में बस की टक्कर से वैन के उड़े परखच्चे; सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 23 घायल, Bihar Hindi News - Hindustan
Van smashed to pieces after colliding with bus in Nepal 4 people killed 23 injured in road accident

नेपाल में बस की टक्कर से वैन के उड़े परखच्चे; सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 23 घायल

नेपाल में सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 23 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा कि ओवरटेकिंग के कारण हादसा हुआ। है। बस की टक्कर में वैन के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, जोगबनी/अररियाMon, 11 Aug 2025 04:04 PM
नेपाल के सुनसरी में सोमवार की सुबह भयंकर सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गयी वहीं करीब 23 लोग घायल हैं। इसमें चार की हालत गंभीर बतायी गयी है। सभी घायलों का बिराटनगर व इनरवा के के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ओवरटेक के कारण हादसा हुआ है। जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी के पुलिस नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगराज खतिवड़ा ने घटना की पुष्टि की है। घटना स्थल जोगबनी बॉर्डर से करीब 40 किमी दूर है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह सुनसरी जिले के पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर भोकराहा नरसिंह गांवपालिका वार्ड संख्या तीन जलुवा टोल के समीप माइक्रो वैन द्वारा ओवर टेक किये जाने से उनकी टक्कर एक बस से हो गयी। बताया गया कि अधिकांश मृतक माइक्रो वैन पर सवार थे।

मृतकों में कोशी गांवपालिका निवासी 70 वर्षीय लक्ष्मण सदा, सप्तरी के मधावे गांवपालिका निवासी 35 वर्षीय शंकर मण्डल , सप्तरी के अशोक यादव व विराटनगर निवासी एक 50 वर्षीया एक अज्ञात महिला शामिल है। अज्ञात महिला की पहचान की जा रही है। इधर पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। दोनों चालक भी पुलिस हिरासत में है। इधर सूचना मिलते ही सुनसरी के प्रमुख जिला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, पुलिस पदाधिकारी सुमन कुमार तिम्सिना व प्रदेश पुलिस विभिन्न अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना और घटना की जानकारी ली। इससे पहले घटना के तुरंत बाद सुनसरी जिला पुलिस की टीम ने घायल को रेस्क्यू कर अस्पतालों में भर्ती कराया। घायलों में कई की हालत गंभीर बतायी जा रही है।

जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी के पुलिस नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगराज खतिवाड़ा ने बताया कि 1 ख 1799 नम्बर की मातृ डीलक्स बस कांकडभिट्टा से खोटाग दिक्तेल जा रही थी जबकि 2-01-001 ज 0048 नंबर की विंगर माइक्रो वैन सप्तरी राजविराज से विराटनगर आ रहा था। भोकराहा नरसिंह गांवपालिका वार्ड संख्या तीन जलुवा टोल के समीप वैन द्वारा ओवरटेक किये जाने के कारण दोनो वाहनों में आमने-सामने टक्कर हो गयी।

इस कारण चार की मौत हो गयी वहीं दो दर्जन के करीब लोग घायल हो गयी। घटना के बाद वैन के परखच्चे उड़ गये। पुलिस के अनुसार तेज गति में रहे वैन द्वारा बस को ओवरटेक करने के क्रम में यह घटना हुई है। बस चालक झापा जिले के अर्जुनधारा नगरपालिका वार्ड एक के 36 वर्षीय गोपाल अधिकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है । वहीं वैन चालक का पुलिस हिरासत में इलाज जारी है।