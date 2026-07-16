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बिहार की बहादुर बेटी ‘स्नेक लेडी’, VTR के जहरीले कोबरा को बदन पर लपेट सड़क पर आई जानकी देवी

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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वाल्मीकिनगर थाना के बिसहा गांव में एक किंग कोबरा भटक कर पहुंच गया। जहरीला और भयंकर, करीब 10 फीट लंबा सांप मुन्नी लाल नामक ग्रामीण के घर में घुस गया था। जानकी देवी ने उसे आसानी से पकड़ लिया।

बिहार की बहादुर बेटी ‘स्नेक लेडी’, VTR के जहरीले कोबरा को बदन पर लपेट सड़क पर आई जानकी देवी

बिहार के बेतिया में एक महिला की बहादुरी की दूर-दूर तक चर्चा हो रही है। जिले के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व(वीटीआर) से निकले 10 फीट लंबे जहरीले किंग कोबरा को उन्होंने ना सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसे अपने शरीर पर लपेट कर सड़क पर निकल गईं। बाद में सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। कोबरा एक घर में घुस गया था और परिवार के लोग घर छोड़कर बाहर आ गए थे।

बिहार की बहादुर बेटियों में एक नाम है जानकी देवी। पश्चिम चंपारण के बगहा की रहने वाली यह महिला अपने इलाके में स्नेक लेडी के नाम से चर्चित है। वह किसी भी सांप को आसानी से पकड़ लेती है और उसका सुरक्षित रेस्क्यू करती है। अब तक वह दर्जनों लोगों की जान भी बचा चुकी है। उसके साहस और सूझबूझ के इलाके के लोग कायल हैं। सांप को देखकर वह कभी घबराती नहीं बल्कि, रोमांचित हो जाती हैं। अपने प्रयास से वह सांप के साथ इंसानों की जान बचाती हैं।

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जानकारी के मुताबिक बुधवार को वाल्मीकिनगर थाना के बिसहा गांव में एक किंग कोबरा भटक कर पहुंच गया। जहरीला और भयंकर सांप, करीब 10 फीट लंबा सांप मुन्नी लाल नामक ग्रामीण के घर में घुस गया था। डर के मारे परिवार के सभी लोग घर में दाखिल नहीं हो रहे थे। विशाल सांप की सूचना मिलने पर मुन्नी लाल के घर पर आस पास के लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन, घर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था।

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ग्रामीणों से इसकी जानकारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन को मिली। स्नेक रेस्क्यूअर जानकी देवी मौके पर पहुंच गई। उन्हें सांप पकड़ने की मानो आदत हो गई है। पूरी सावधानी और प्रशिक्षित तरीके अपनाते हुए उन्होंने कोबरा को अपने कब्जे में ले लिया। किंग कोबरा को जानकी देवी ने अपने शरीर में लपेट लिया और जंगल की ओर निकल पड़ी। वे पैदल चलकर जंगल पहुंची और सांप को सुरक्षित छोड़ दिया। उसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली।

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इंसानी बसावट में सांप के आने के बारे में वाल्मीकिनगर रेंजर सत्यम कुमार ने कहा कि इस मौसम में बारिश होने पर जहरीले सांप भी सुरक्षित स्थानों की ओर निकल जाते हैं। इसी दौरान कई बार लोगों के घरों में भी छिप जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी सांप दिखे तो घबराए बिना रेस्क्यू टीम को जानकारी दें। वन विभाग के प्रशिक्षित कर्मी सांप को पकड़ लेंगे। उन्होंने सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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