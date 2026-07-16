बिहार की बहादुर बेटी ‘स्नेक लेडी’, VTR के जहरीले कोबरा को बदन पर लपेट सड़क पर आई जानकी देवी

वाल्मीकिनगर थाना के बिसहा गांव में एक किंग कोबरा भटक कर पहुंच गया। जहरीला और भयंकर, करीब 10 फीट लंबा सांप मुन्नी लाल नामक ग्रामीण के घर में घुस गया था। जानकी देवी ने उसे आसानी से पकड़ लिया।

बिहार के बेतिया में एक महिला की बहादुरी की दूर-दूर तक चर्चा हो रही है। जिले के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व(वीटीआर) से निकले 10 फीट लंबे जहरीले किंग कोबरा को उन्होंने ना सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसे अपने शरीर पर लपेट कर सड़क पर निकल गईं। बाद में सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। कोबरा एक घर में घुस गया था और परिवार के लोग घर छोड़कर बाहर आ गए थे।

बिहार की बहादुर बेटियों में एक नाम है जानकी देवी। पश्चिम चंपारण के बगहा की रहने वाली यह महिला अपने इलाके में स्नेक लेडी के नाम से चर्चित है। वह किसी भी सांप को आसानी से पकड़ लेती है और उसका सुरक्षित रेस्क्यू करती है। अब तक वह दर्जनों लोगों की जान भी बचा चुकी है। उसके साहस और सूझबूझ के इलाके के लोग कायल हैं। सांप को देखकर वह कभी घबराती नहीं बल्कि, रोमांचित हो जाती हैं। अपने प्रयास से वह सांप के साथ इंसानों की जान बचाती हैं।

जानकारी के मुताबिक बुधवार को वाल्मीकिनगर थाना के बिसहा गांव में एक किंग कोबरा भटक कर पहुंच गया। जहरीला और भयंकर सांप, करीब 10 फीट लंबा सांप मुन्नी लाल नामक ग्रामीण के घर में घुस गया था। डर के मारे परिवार के सभी लोग घर में दाखिल नहीं हो रहे थे। विशाल सांप की सूचना मिलने पर मुन्नी लाल के घर पर आस पास के लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन, घर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था।

ग्रामीणों से इसकी जानकारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन को मिली। स्नेक रेस्क्यूअर जानकी देवी मौके पर पहुंच गई। उन्हें सांप पकड़ने की मानो आदत हो गई है। पूरी सावधानी और प्रशिक्षित तरीके अपनाते हुए उन्होंने कोबरा को अपने कब्जे में ले लिया। किंग कोबरा को जानकी देवी ने अपने शरीर में लपेट लिया और जंगल की ओर निकल पड़ी। वे पैदल चलकर जंगल पहुंची और सांप को सुरक्षित छोड़ दिया। उसके बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली।