इसी माह खुलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व; 5 लाख मेहमानों के स्वागत की तैयारी में जुटा वन विभाग

बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाईगर रिजर्व की प्राकृतिक सुन्दरता, खुले जंगलों में विभिन्न जानवरों के विचरण के साथ पक्षियों की चहचहाहट और गंडक नदी में बोटिंग का आनंद उठाने के लिए फिर एकबार वीटीआर के मंगुराहा, वाल्मीकिनगर व गोबर्धना तीनों पर्यटन केंद्र शुरू होने वाले हैं। मानसून व जानवरों के प्रजनन के लिए पर्यटकों के लिए वीटीआर का पर्यटन केंद्र तीन माह के लिए बंद हो गया था। फिर से अक्टूबर माह के 15 से 20 तारीख तक खुलने का सम्भावना है।

वीटीआर प्रशासन ने पर्यटकों के लिए पर्यटन केंद्रों पर सफारी रूटों की मरम्मत, रंग रोगन के साथ ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध करने मे जुट गई है। इस बार की पर्यटन सत्र में वीटीआर के तीनों पर्यटन केंद्रों पर देश-विदेश व अन्य राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से पांच लाख से अधिक पर्यटकों की आने की उम्मीद जताई जा रही है।

इस संबंध में वीटीआर के वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक डाक्टर नेशामणी के ने बताया कि वीटीआर के तीनों पर्यटन केंद्रों को अपडेट किया जा रहा है। साफ सफाई के साथ सफारी रूट को तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ पर्यटन केंद्रों पर रंग रोगन की कार्य भी शुरू कर दिया गया है। देशी और विदेशी पर्यटकों के आगमन को देख सभी प्रकार की सुविधाएं को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

वीटीआर निदेशक ने बताया कि सफारी शुरू होने के लिए अभी फाइनल तारीख निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन अक्टूबर माह में इसे पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अगर मौसम ने साथ दिया और बारिश नहीं हुई तो प्रयास किया जा रहा है कि15 से 20 अक्टूबर तक वीटीआर को पयर्टकों के लिए खोल दिया जाएगा।