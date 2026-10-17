वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तैयार, जंगल सफारी का लें आनंद; VTR की साइट पर करें ऑनलाइन बुकिंग
पर्यटक आगामी दिनों के लिए जंगल सफारी और ठहरने के स्थानों, जैसे हट और गेस्ट हाउस की बुकिंग कर सकते हैं। वीटीआर क्षेत्र के सरकारी गेस्ट हाउसों के साथ निजी होटलों और रिसॉर्ट्स को भी नए पर्यटन सत्र के लिए तैयार किया गया है।
सुमित मिश्रा।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में शनिवार से नए पर्यटन सत्र 2026-27 की औपचारिक शुरुआत हो गयी। वीटीआर प्रशासन ने पर्यटकों के स्वागत, ठहरने और जंगल सफारी के लिए प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए वीटीआर प्रशासन ने शुक्रवार से आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन सफारी और रूम बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है।
पर्यटक आगामी दिनों के लिए जंगल सफारी और ठहरने के स्थानों, जैसे हट और गेस्ट हाउस की बुकिंग कर सकते हैं। वीटीआर क्षेत्र के सरकारी गेस्ट हाउसों के साथ निजी होटलों और रिसॉर्ट्स को भी नए पर्यटन सत्र के लिए तैयार किया गया है। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं।
बाघ, तेंदुआ और दुर्लभ वन्यजीवों को देखने का मिलेगा अवसर
जंगल सफारी के दौरान पर्यटक वीटीआर की प्राकृतिक हरियाली के बीच बाघ, तेंदुआ, गौर यानी भारतीय बायसन, गैंडा, हिरण, सांभर और भालू सहित विभिन्न वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों और जलीय जीवों को देखने का भी अवसर मिलेगा। पर्यटकों की सुरक्षा और सहायता के लिए वनक्षेत्र अधिकारियों, नेचर गाइडों, टूरिस्ट गाइडों, सफारी चालकों, वनपालों और वनरक्षियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें पर्यटकों की मदद करने और सफारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सभी तैयारियां पूरी, कर्मियों को निर्देश
वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक गौरव ओझा ने बताया कि शनिवार से पर्यटन केंद्रों को पर्यटकों के लिए पूरी तरह खोलने के साथ जंगल सफारी शुरू की जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए शुक्रवार से ही वेबसाइट लाइव कर दी गई है। वाल्मीकिनगर से सुबह 11 बजे सफारी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
वीटीआर में चौथा पर्यटन केंद्र बना मदनपुर
वीटीआर में नए पर्यटन सत्र के दौरान पर्यटकों को जंगल सफारी के नए विकल्प मिलेंगे। वीटीआर प्रशासन ने वाल्मीकिनगर, मंगुराहा और गोवर्धना के बाद मदनपुर को चौथे पर्यटन केंद्र के रूप में शामिल किया है। इसे 'गेटवे ऑफ वीटीआर' नाम दिया गया है। यहां से नवंबर के पहले सप्ताह तक नियमित जंगल सफारी शुरू होने की संभावना है। इसके साथ वाल्मीकिनगर से मंगुराहा तक पूरे दिन चलने वाली जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है।मदनपुर पर्यटन केंद्र पर पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंटीन और पार्क सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां से शुरू होने वाली जंगल सफारी के दौरान पर्यटक दिल्ली कैंप, गंडक नदी तट और प्रसिद्ध मदनपुर माई देवी स्थान का भ्रमण कर सकेंगे। वीटीआर प्रशासन को उम्मीद है कि नवंबर के पहले सप्ताह तक यहां से नियमित सफारी का संचालन शुरू हो जाएगा।
शुल्क निर्धारण के लिए भेजा गया प्रस्ताव
वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक गौरव ओझा ने बताया कि नए पर्यटन सत्र में मदनपुर पर्यटन केंद्र को जंगल सफारी में शामिल किया गया है। इसे 'गेटवे ऑफ वीटीआर' के नाम से जाना जाएगा। यहां कैंटीन से लेकर पार्क तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि वाल्मीकिनगर से मंगुराहा तक फुल डे सफारी की योजना पर काम चल रहा है। इसके शुल्क निर्धारण के लिए वरीय अधिकारियों को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
वाल्मीकिनगर से मंगुराहा तक फुल डे सफारी की योजना
पर्यटकों को जंगल के भीतर अधिक समय बिताने और वन्यजीवों को देखने के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए वीटीआर प्रशासन फुल डे जंगल सफारी की योजना पर काम कर रहा है। प्रस्तावित रूट वाल्मीकिनगर से शुरू होकर सघन वन क्षेत्र और गोवर्धना पर्यटन केंद्र से गुजरते हुए मंगुराहा तक पहुंचेगा। इस लंबे सफारी रूट पर पर्यटकों को बाघ, तेंदुआ, गैंडा, भालू और दुर्लभ पक्षियों सहित अन्य वन्यजीवों को देखने का अवसर मिल सकता है। इस सफारी के शुल्क निर्धारण के लिए वरीय अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें