Valmiki Nagar LIVE : वाल्मीकि नगर सीट से धीरेंद्र प्रताप जीतेंगे या सुरेंद्र कुशवाहा? फैसला आज
संक्षेप: Valmiki Nagar Assembly Seat Result Live 2025: पश्चिम चंपारण की वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर मतगणना आज होगी। जेडीयू के धीरेंद्र प्रताप सिंह और कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा के बीच सीधा मुकाबला है, इसलिए हार और जीत का फैसला इन दोनों के बीच ही होगा।
Valmiki Nagar Assembly Seat Result Live 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम चंपारण की वाल्मीकि नगर सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। वाल्मीकि नगर में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के धीरेंद्र प्रताप सिंह और कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा के बीच हार-जीत का मुकाबला है। कैंडिडेट तो और भी हैं लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच ही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के धीरेंद्र प्रताप सिंह वाल्मीकि नगर सीट से विजयी हुए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में, जनता दल (यूनाइटेड) के धीरेंद्र प्रताप सिंह ने 74,906 वोट हासिल कर कांग्रेस के राजेश सिंह को 21,585 मतों के अंतर से हराया था। वहीं, 2015 के चुनाव में धीरेंद्र प्रताप सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 66,860 वोट पाकर कांग्रेस प्रत्याशी इर्शाद हुसैन को शिकस्त दी थी।
बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी। पोस्टल बैलट की गिनती के लगभग आधे घंटे के बाद ईवीएम के वोटों की गणना शुरू हो जाएगी। बैलट की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले खत्म करनी होती है। अगर पोस्टल बैलट की गिनती पूरी ना हो तो ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती तब तक रोक दी जाती है, जब तक कि पोस्टल बैलट का अंतिम नंबर ना आ जाए।
वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के जीत के अपने-अपने दावे हैं। बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया है और मतगणना से यह साफ हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। वाल्मीकि नगर सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ था।