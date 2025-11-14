Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsValmiki Nagar Assembly Seat Result 2025 dhirendra pratap singh jdu surendra kushwaha Congress nda mgb election counting
Valmiki Nagar LIVE : वाल्मीकि नगर सीट से धीरेंद्र प्रताप जीतेंगे या सुरेंद्र कुशवाहा? फैसला आज

Valmiki Nagar LIVE : वाल्मीकि नगर सीट से धीरेंद्र प्रताप जीतेंगे या सुरेंद्र कुशवाहा? फैसला आज

संक्षेप: Valmiki Nagar Assembly Seat Result Live 2025: पश्चिम चंपारण की वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर मतगणना आज होगी। जेडीयू के धीरेंद्र प्रताप सिंह और कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा के बीच सीधा मुकाबला है, इसलिए हार और जीत का फैसला इन दोनों के बीच ही होगा। 

Fri, 14 Nov 2025 05:45 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Valmiki Nagar Assembly Seat Result Live 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम चंपारण की वाल्मीकि नगर सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। वाल्मीकि नगर में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के धीरेंद्र प्रताप सिंह और कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा के बीच हार-जीत का मुकाबला है। कैंडिडेट तो और भी हैं लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच ही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के धीरेंद्र प्रताप सिंह वाल्मीकि नगर सीट से विजयी हुए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में, जनता दल (यूनाइटेड) के धीरेंद्र प्रताप सिंह ने 74,906 वोट हासिल कर कांग्रेस के राजेश सिंह को 21,585 मतों के अंतर से हराया था। वहीं, 2015 के चुनाव में धीरेंद्र प्रताप सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 66,860 वोट पाकर कांग्रेस प्रत्याशी इर्शाद हुसैन को शिकस्त दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी। पोस्टल बैलट की गिनती के लगभग आधे घंटे के बाद ईवीएम के वोटों की गणना शुरू हो जाएगी। बैलट की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले खत्म करनी होती है। अगर पोस्टल बैलट की गिनती पूरी ना हो तो ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती तब तक रोक दी जाती है, जब तक कि पोस्टल बैलट का अंतिम नंबर ना आ जाए।

वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के जीत के अपने-अपने दावे हैं। बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया है और मतगणना से यह साफ हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। वाल्मीकि नगर सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ था।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।