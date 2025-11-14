Vaishali Result LIVE: वैशाली चुनाव नतीजा; सिद्धार्थ पटेल, अजय कुशवाहा और संजीव सिंह में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Vaishali Assembly Seat Result LIVE 2025: वैशाली जिले की वैशाली असेंबली सीट पर जेडीयू के मौजूदा विधायक सिद्धार्थ पटेल अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे या फिर आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार बाजी पलटेंगे।

Vaishali Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की वैशाली विधानसभा सीट पर सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो रही है। हार-जीत का मुकाबला जेडीयू के मौजूदा विधायक सिद्धार्थ पटेल, राजद के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव सिंह के बीच है। 2020 के चुनाव में संजीव सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। सिद्धार्थ पटेल ने संजीव सिंह को लगभग 7,413 वोटों के अंतर से हराया था। कांग्रेस ने एक बार फिर संजीव सिंह पर दांव लगाया है।

वैशाली विधानसभा सीट बिहार की जनसंख्या और सामाजिक प्रभाव के हिसाब से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां जदयू ने लगातार पिछले तीन चुनावों में जीत हासिल की है। 2015 में राज किशोर सिंह ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2020 में सिद्धार्थ पटेल ने बेहतर वोट शेयर के साथ सीट जीती। स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, सड़क, सिंचाई, शिक्षा और रोजगार इस बार भी चुनावी नहीं मुद्दे होंगे। जातीय समीकरण के साथ-साथ पार्टी संगठन और मतदान के दिन की रणनीति यहां नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।​