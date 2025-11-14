Raja pakar Result LIVE: राजा पाकर चुनाव नतीजा; प्रतिमा कुमारी या महेंद्र राम में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Raja pakar Assembly Seat Result LIVE 2025: वैशाली जिले की राजा पाकर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी और जेडीयू के महेंद्र राम पर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में कौन जीतेगा

Raja Pakar Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की राजा पाकर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी और जेडीयू के महेंद्र राम के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में प्रतिमा कुमारी ने महेंद्र राम को मात्र 1,796 वोटों के अंतर से हराया था। पिछले तीन चुनावों में इस सीट पर अलग-अलग पार्टियों का प्रभाव रहा है, 2010 में जेडीयू ने, 2015 में आरजेडी ने और 2020 में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की है।

Raja Pakar Assembly Seat Result 2025:

2020 विधानसभा चुनाव में प्रतिमा कुमारी को 54,299 वोट मिले थे जबकि महेंद्र राम को 52,503 वोट मिले। तीसरे आखिरी नंबर पर एलजेपी के धनंजय कुमार रहे, जिन्हें 24,689 वोट मिले। इससे साफ है कि राजा पाकर में कांग्रेस और जेडीयू के बीच कड़ी टक्कर होती रही है। 2015 में आरजेडी के शिवचंद्र राम ने जीत हासिल की थी जबकि 2010 में जेडीयू के संजय कुमार ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। इस सीट का कुल मतदाता आधार लगभग 2.62 लाख है और पुरुष व महिला मतदाता लगभग बराबर हैं। इस सीट के चुनावी समीकरण जाति एवं वर्ग पर आधारित होते हैं, जो चुनाव नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।​