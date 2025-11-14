Hindustan Hindi News
Raja pakar Result LIVE: राजा पाकर चुनाव नतीजा; प्रतिमा कुमारी या महेंद्र राम में कौन जीतेगा?

Fri, 14 Nov 2025 06:33 AM
Raja Pakar Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की राजा पाकर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी और जेडीयू के महेंद्र राम के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में प्रतिमा कुमारी ने महेंद्र राम को मात्र 1,796 वोटों के अंतर से हराया था। पिछले तीन चुनावों में इस सीट पर अलग-अलग पार्टियों का प्रभाव रहा है, 2010 में जेडीयू ने, 2015 में आरजेडी ने और 2020 में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की है।

2020 विधानसभा चुनाव में प्रतिमा कुमारी को 54,299 वोट मिले थे जबकि महेंद्र राम को 52,503 वोट मिले। तीसरे आखिरी नंबर पर एलजेपी के धनंजय कुमार रहे, जिन्हें 24,689 वोट मिले। इससे साफ है कि राजा पाकर में कांग्रेस और जेडीयू के बीच कड़ी टक्कर होती रही है। 2015 में आरजेडी के शिवचंद्र राम ने जीत हासिल की थी जबकि 2010 में जेडीयू के संजय कुमार ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। इस सीट का कुल मतदाता आधार लगभग 2.62 लाख है और पुरुष व महिला मतदाता लगभग बराबर हैं। इस सीट के चुनावी समीकरण जाति एवं वर्ग पर आधारित होते हैं, जो चुनाव नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।​

2025 के चुनाव में राजापाकड़ सीट की लड़ाई भी इसी जातीय समीकरण और पार्टी गठबंधनों पर टिकी है। कांग्रेस इलाके में अपनी पकड़ बरकरार रखने को प्राथमिकता दे रही है, जबकि JD(U) अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए तैयार है। स्थानीय मुद्दों में विकास, शिक्षा और रोजगार मुख्य योगदान देंगे। बीजेपी इस सीट पर कोई प्रमुख उम्मीदवार नहीं उतार रही है, लेकिन इसके सहयोगी दलों का असर हो सकता है। इस चुनाव में जो भी विजेता होगा, वह वैशाली जिले की राजनीतिक धारा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे।​

