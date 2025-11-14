Raghopur Result LIVE: राघोपुर चुनाव नतीजा; तेजस्वी यादव और सतीश कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Raghopur Assembly Seat Result LIVE 2025: वैशाली जिले की राजापाकड़ असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के तेजस्वी यादव पर हैं। तेजस्वी महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। क्या भाजपा के सतीश कुमार बाजी पलट पाएंगे?

Raghopur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव और भाजपा के सतीश कुमार के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। तेजस्वी यादव यहां से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। भाजपा ने सतीश कुमार को फिर से उम्मीदवार बनाया है। वह 2010 में राघोपुर से राबड़ी देवी को हराने वाले सांसद रह चुके हैं।

2020 के राघोपुर विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने सतीश कुमार को लगभग 38,174 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस बार भी मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है।​ राघोपुर में महागठबंधन और एनडीए के बीच सियासी द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करती है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान का जनादेश भी इस क्षेत्र में अहम है। वह एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 3.45 लाख के करीब है, जिसमें यादव वोट बैंक प्रमुख है।