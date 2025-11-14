Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsवैशालीRaghopur Assembly Seat Result 2025 who will win Tejashwi Yadav RJD Satish Kumar BJP election counting
Raghopur Result LIVE: राघोपुर चुनाव नतीजा; तेजस्वी यादव और सतीश कुमार में कौन जीतेगा?

Raghopur Result LIVE: राघोपुर चुनाव नतीजा; तेजस्वी यादव और सतीश कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Raghopur Assembly Seat Result LIVE 2025: वैशाली जिले की राजापाकड़ असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के तेजस्वी यादव पर हैं। तेजस्वी महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। क्या भाजपा के सतीश कुमार बाजी पलट पाएंगे?

Fri, 14 Nov 2025 06:32 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Raghopur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव और भाजपा के सतीश कुमार के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। तेजस्वी यादव यहां से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। भाजपा ने सतीश कुमार को फिर से उम्मीदवार बनाया है। वह 2010 में राघोपुर से राबड़ी देवी को हराने वाले सांसद रह चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:LIVE: नीतीश या तेजस्वी, किसे मिलेगी बिहार की गद्दी? आ गई फैसले की घड़ी

Raghopur Assembly Seat Result 2025:

2020 के राघोपुर विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने सतीश कुमार को लगभग 38,174 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस बार भी मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है।​ राघोपुर में महागठबंधन और एनडीए के बीच सियासी द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करती है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान का जनादेश भी इस क्षेत्र में अहम है। वह एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 3.45 लाख के करीब है, जिसमें यादव वोट बैंक प्रमुख है।

2025 के चुनाव में राघोपुर सीट की संभावना पर नजर डालें तो तेजस्वी यादव को अपना परंपरागत समर्थन जुटाने में चुनौती हो सकती है, जबकि सतीश कुमार पिछले अनुभव की ताकत दर्ज करा रहे हैं। इस चुनाव में युवा मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रहेगी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Tejashwi Yadav Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।