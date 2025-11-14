Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsवैशालीPatepur Assembly Seat Result 2025 who will win Lakhendra kumar raushan BJP Prema Chaudhary RJD election counting
Patepur Result LIVE: पातेपुर चुनाव नतीजा; लखेंद्र कुमार रौशन और प्रेमी चौधरी में कौन जीतेगा?

Patepur Result LIVE: पातेपुर चुनाव नतीजा; लखेंद्र कुमार रौशन और प्रेमी चौधरी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Patepur Assembly Seat Result LIVE 2025: वैशाली जिले की पातेपुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर भाजपा के लखेंद्र कुमार रौशन और आरजेडी की प्रेमा चौधरी पर हैं। दोनों जीत के प्रबल दावेदार हैं और यहां मुकाबला बेहद कड़ा है।

Fri, 14 Nov 2025 06:31 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Patepur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की पातेपुर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। भाजपा के लखेंद्र कुमार रौशन और राजद की प्रेमी चौधरी के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लखेंद्र कुमार रौशन ने राजद के शिवचंद्र राम को 25,839 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:LIVE: नीतीश या तेजस्वी, किसे मिलेगी बिहार की गद्दी? आ गई फैसले की घड़ी

Patepur Assembly Seat Result 2025:

पातेपुर विधानसभा सीट लंबे समय तक एक पार्टी की नहीं रही, यहां कई पार्टियों ने जीत दर्ज की है। यहां अनुसूचित जाति, मुस्लिम और अन्य समुदायों की संख्या महत्वपूर्ण है। कांग्रेस, राजद, जनता दल और भाजपा समेत अन्य दलों ने समय-समय पर इस सीट पर प्रभाव बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां 12,721 वोटों की बढ़त बनाई थी।

2025 के विधानसभा चुनाव में पातेपुर सीट पर विकास, रोजगार, सड़क, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। राजद जनता को दलितों के लिए आरक्षित क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने का भरोसा दे रहा है, जबकि भाजपा विकास आधारित चुनाव लड़ रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Patepur Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।