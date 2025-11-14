Mahua Result LIVE: महुआ चुनाव नतीजा; तेज प्रताप यादव, मुकेश रौशन या संजय कुमार सिंह कौन जीतेगा?

संक्षेप: Mahua Assembly Seat Result LIVE 2025: वैशाली जिले की महुआ असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर है। क्या वो आरजेडी के मौजूदा विधायक मुकेश कुमार रौशन को हरा पाएंगे या नहीं।

Mahua Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के मौजूदा विधायक मुकेश कुमार रौशन, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव (जनशक्ति जनता जल) और लोक जनशक्ति पार्टी के संजय कुमार सिंह के बीच हार-जीत का मुकाबला है। 2020 में मुकेश कुमार रौशन ने जदयू की आश्मा परवीन को करीब 13,770 वोटों के अंतर से हराया था। तेजप्रताप यादव इस बार महुआ से अपनी नई पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Mahua Assembly Seat Result 2025:

पिछले चुनाव में 2020 में राजद ने 36.48 प्रतिशत वोट शेयर के साथ महुआ सीट पर मजबूत वापसी की थी। मुकेश कुमार रौशन को 62,747 वोट मिले थे जबकि जदयू की आश्मा परवीन को 48,977 वोट मिले थे। तेजप्रताप यादव ने 2015 में राजद के प्रतिनिधि के रूप में यहां चुनाव जीता था, लेकिन 2020 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। अब 2025 में तेजप्रताप यादव की वापसी नई राजनीतिक चुनौतियों और गठबंधन बदलते समीकरणों के बीच हुई है। तीन प्रमुख उम्मीदवारों के बीच मुकाबला न सिर्फ चुनावी बल्कि भावनात्मक और वैचारिक भी माना जा रहा है।​