Mahnar Result LIVE: महनार चुनाव नतीजा; रविंद्र सिंह और उमेश कुशवाहा में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Mahnar Assembly Seat Result LIVE 2025: वैशाली जिले की महनार असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के रविंद्र सिंह और जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा पर हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प है।
Mahnar Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की महनार विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। राजद के रविंद्र सिंह और जदयू के उमेश सिंह कुशवाहा के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद बीना सिंह ने उमेश सिंह कुशवाहा को लगभग 7,947 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीना सिंह की जगह राजद ने रविंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उमेश कुशवाहा इस बार फिर जदयू की तरफ से चुनावी मैदान में हैं।
Mahnar Assembly Seat Result 2025:
2020 में कुल 3,03,945 मतदाताओं वाले महनार क्षेत्र में राजद को 37.34% वोट मिले थे, जबकि जदयू को 32.54% वोट मिले थे। राजनैतिक इतिहास में यह सीट समाजवादी विचारधारा वाले दलों का गढ़ रही है। 2015 में उमेश सिंह कुशवाहा ने यहां जीत हासिल की थी। बीजेपी का प्रभाव भी इस क्षेत्र में है, लेकिन मुख्य रूप से राजद और जदयू के बीच प्रतिद्वंद्विता रहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में चिराग पासवान के लोजपा ने यहां बढ़त बनाई।
2025 के विधानसभा चुनाव में महनार सीट पर जदयू और राजद दोनों ही जोर लगा रहे हैं। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रभाव कम दिख रहा है, क्योंकि अधिकतर प्रमुख ताकतें गठबंधन के तहत ही काम कर रही हैं।
