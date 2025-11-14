Lalganj Result LIVE: लालगंज चुनाव नतीजा; संजय कुमार सिंह और शिवानी शुक्ला में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Lalganj Assembly Seat Result LIVE 2025: वैशाली जिले की लालगंज असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि भाजपा के संजय कुमार सिंह अपनी सीट बरकरार रखते हैं या आरजेडी के बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी जीतती है।

Lalganj Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट पर सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो रही है। भाजपा से मौजूदा विधायक संजय कुमार सिंह और आरजेडी ने बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 में भाजपा के संजय कुमार सिंह ने इस सीट पर कांग्रेस के राकेश कुमार को 26,299 वोट के अंतर से हराया था। कांग्रेस ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस लिया था।

Lalganj Assembly Seat Result 2025:

पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में BJP के संजय कुमार सिंह ने कांग्रेस के राकेश कुमार को 26,299 वोट के अंतर से हराया था। उन्हें 36.88% वोट शेयर के साथ 70,750 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 44,451 वोट (23.17%) मिले। इस सीट पर 2015 में एलजेपी के राज कुमार साह ने जीत दर्ज की थी, यानी पिछले 15 साल के चुनावी इतिहास में भाजपा, जेडीयू और एलजेपी ने ही जीत के झंडे गाड़े हैं। आरजेडी ने कई बार प्रयास के बावजूद अब तक जीत दर्ज नहीं की है।​