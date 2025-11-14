Hindustan Hindi News
Hajipur Result LIVE: हाजीपुर चुनाव नतीजा; अवधेश सिंह और देव कुमार चौरसिया में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Hajipur Assembly Seat Result LIVE 2025: वैशाली जिले की हाजीपुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी के अवधेश सिंह जीतते हैं या आरजेडी के देव कुमार चौरसिया।

Fri, 14 Nov 2025 06:36 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
Hajipur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले की हाजीपुर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। बीजेपी के अवधेश सिंह और राजद के देव कुमार चौरसिया के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में अवधेश सिंह ने 2990 वोट के मामूली अंतर से देव कुमार चौरसिया को हराया था। अवधेश सिंह हाजीपुर से लगातार दो बार के विधायक हैं और एनडीए ने उनको तीसरी जीत के लिए मैदान में उतारा है। राजद ने अवधेश से सीट छीनने के लिए एक बार फिर देव कुमार चौरसिया को ही लड़ाया है।

Hajipur Assembly Seat Result 2025:

अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 में हाजीपुर में भाजपा के अवधेश सिंह ने 44.55% वोट के साथ जीत दर्ज की थी। उन्हें 85,552 वोट मिले, जबकि RJD के देव कुमार चौरसिया को 42.99% वोट और 82,562 वोट मिले थे यानी मुकाबला खासा कड़ा था और जीत का फासला सिर्फ 2,990 वोट का रहा था। इससे पहले, 2015 में भी अवधेश सिंह ने जीत दर्ज की थी। भाजपाई प्रभाव इस सीट पर काफी मजबूत रहा है, 2000 से लगातार BJP का झंडा यहां लहराता आया है, हालांकि हालिया चुनावों में RJD की टक्कर मजबूत होते दिख रही है।

इस बार समीकरणों में कई बदलाव हैं। पहली बात, लगभग 21% अनुसूचित जाति (SC) और 8% मुस्लिम मतदाता नतीजों का रुख प्रभावित कर सकते हैं। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या यहां सबसे ज्यादा, करीब 67% है। NDA खेमे के लिए एससी और यादव वोट निर्णायक हो सकते हैं, वहीं महागठबंधन को मुस्लिम और यादव वोटर से सहयोग मिलने की उम्मीद है। चिराग पासवान की भूमिका और उनके दल के प्रभाव की भी चर्चा चुनावी मैदान में हो रही है, जो भाजपा को अप्रत्यक्ष सहायता दे सकते हैं।

