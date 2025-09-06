Vaishali tension dispute not paying for ice cream police jeep vandalized 4 others injured आइसक्रीम के रुपये नहीं देने पर वैशाली में तनाव, पुलिस जीप में तोड़फोड़; थानेदार समेत 4 घायल, Bihar Hindi News - Hindustan
आइसक्रीम के रुपये नहीं देने पर वैशाली में तनाव, पुलिस जीप में तोड़फोड़; थानेदार समेत 4 घायल

वैशाली जिले के राजापाकर में देर रात आइसक्रीम के रुपये नहीं देने पर हुए झगड़े ने तनाव का रूप ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने जानलेवा हमला कर दिया। थानेदार और महिला सिपाही समेत 4 पुलिसकर्मियों का आईसीयू में इलाज चल रहा है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, हाजीपुरSat, 6 Sep 2025 09:07 AM
बिहार के वैशाली जिले में आइसक्रीम के रुपये नहीं देने पर विवाद हो गया। इससे दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची महुआ थाने की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। इसमें थानेदार, एक महिला पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए हैं। चारों पुलिसकर्मियों का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है।

यह घटना महुआ अनुमंडल के राजापाकर थाना क्षेत्र के भलुई घाट के पास की है। बताया जा रहा है कि आइसक्रीम के रुपये नहीं देने पर विक्रेता से एक समुदाय के लोगों ने झगड़ा कर लिया। उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच विवाद हो गया। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान धक्का-मुक्की में एक दारोगा की पिस्टल भी गिर गई। उसकी खोजबीन जारी है।

वैशाली एसपी ने कहा कि हापीपुर पुलिस साइन से भारी संख्या में फोर्स को मौके पर भेजा गया है। घायलों में महिला सिपाही और महुआ थानाध्यक्ष शामिल हैं। चारों पुलिसकर्मियों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। यह घटना शुक्रवार आधी रात करीब सवा 12 बजे की बताई जा रही है।