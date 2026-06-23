वैशाली में मुहर्रम से पहले बवाल, डीजे जब्त करने पहुंची पुलिस पर हमला; थानेदार और दारोगा को भीड़ ने पीटा

वैशाली जिले के महनार बाजार में मंगलवार रात मुहर्रम से पहले डीजे जब्त करने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया। लोगों ने थानेदार, दारोगा समेत 4 पुलिस कर्मियों को पीट-पीटकर घायल कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

बिहार के वैशाली जिले में मुहर्रम से पहले बवाल हो गया। महनार बाजार में डीजे जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। उग्र लोगों ने थानेदार और दारोगा की पिटाई कर दी। थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बवाल के बाद अतिरिक्त फोर्स मौके पर बुलाई गई। भीड़ पुलिस द्वारा जब्त किए गए डीजे को भी वापस छुड़ा ले गई। पुलिस ने रौशन कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिहार में प्रशासन ने मुहर्रम पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

जानकारी के अनुसार, महनार थाना पुलिस मंगलवार रात को मुहर्रम पर्व पर डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को लागू कराने के लिए निकली थी। इसी बीच महनार बाजार में पुलिस टीम ने एक डीजे को जब्त करके ले आई। इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। भीड़ ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों की पिटाई कर लोग डीजे को छुड़ाकर वापस अपने साथ ले गए। भीड़ की पिटाई में महनार थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह, दारोगा अनिल कुमार पांडेय समेत अन्य घायल हुए हैं।

जब्त डीजे को स्कूल परिसर में रखा गया था जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन के निर्देश पर महनार थाना की पुलिस टीम ने शाम को गश्ती के दौरान बाजार में एक डीजे को जब्त किया था। सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो, इसके लिए पुलिस ने जब्त डीजे को मध्य विद्यालय महनार लेकर चली गई। इसी दौरान वहां करीब 50 से 60 लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया।

समझाने पहुंचे थानेदार, बढ़ गया बवाल स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोगों ने पुलिस के साथ बहस शुरू कर दी, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। आरोप है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और जब्त डीजे को छुड़ाकर ले गई। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

वीडियो बनाने पर गिरा दिया मोबाइल घटना में घायल दारोगा अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि जब वे पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे थे, तभी भीड़ ने उनका मोबाइल गिरा दिया। हमले में घायल सभी पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार भेजा गया, जहां उनका उपचार किया गया।

पुलिस फोर्स ने संभाला मोर्चा घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल और क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस बल के पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। घायल पुलिसकर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद संवेदनशील स्थलों पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है।

वीडियो फुटेज के आधार पर होगी कार्रवाई महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि डीजे जब्ती के दौरान पुलिस टीम और कुछ लोगों के बीच विवाद एवं नोकझोंक की सूचना मिली है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।