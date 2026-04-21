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आधी रात धमाकों से दहला वैशाली, 17 डकैतों ने सोनार के घर बरसाए बम, सोना-चांदी की लूट

Apr 21, 2026 12:59 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, विनय तिवारी, वैशाली
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वैशाली के महनार में बीती रात 17 हथियारबंद डकैतों ने स्वर्ण व्यवसायी रंजीत साह के घर हमला कर बड़ी लूटपाट की। बम और गोलीबारी करते हुए डकैत घर में घुसे, परिजनों को बंधक बनाया और 50 ग्राम सोना, चांदी व 50 हजार नकदी ले उड़े। हमले में दो लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आधी रात धमाकों से दहला वैशाली, 17 डकैतों ने सोनार के घर बरसाए बम, सोना-चांदी की लूट

Bihar News: बिहार के वैशाली जिले के महनार प्रखंड में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया है। महनार थाना क्षेत्र के प्रमानन्दपुर ब्रह्म स्थान के समीप बीती रात करीब 12:40 बजे एक स्वर्ण व्यवसायी के घर पर डेढ़ दर्जन से अधिक डकैतों ने हमला बोल दिया। बमों के धमाके और ताबड़तोड़ गोलीबारी से पूरा इलाका दहल उठा। इस दुस्साहसिक वारदात में घर के दो लोग गंभीर घायल हो गए हैं।

17 डकैतों ने की सोने-चांदी की लूट

जानकारी के अनुसार, प्रमानन्दपुर निवासी स्वर्ण व्यवसायी रंजीत कुमार साह का परिवार जब गहरी नींद में था, तभी अचानक 17 से अधिक नकाबपोश और हथियारबंद अपराधियों ने उनके घर को घेर लिया। डकैतों ने दहशत फैलाने के लिए घर के बाहर बम बाजी की और इसके बाद उन्होंने लोहे के औजारों से घर का मेन गेट, अलमारियां और कमरों के ताले तोड़ दिए। अंदर घुसते ही अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया।

सोना-चांदी और नकदी लेकर फरार

लुटेरों ने घर के कोने-कोने को खंगाला और कीमती सामानों को अपने कब्जे में ले लिया। व्यवसायी के परिजनों के अनुसार, डकैत घर से लगभग 50 ग्राम सोना, भारी मात्रा में चांदी, करीब 50 हजार रुपये नकद और अन्य कीमती सामान लूट ले गए। विरोध करने पर अपराधियों ने घर के लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें दो लोग लहूलुहान हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है।

शिव प्रसाद पासवान के पैर में बम का छर्रा लगने से वह घायल हो गए

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बम फोड़ते हुए आसानी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही महनार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अपराधी क्षेत्र से बाहर निकल चुके थे। इतनी बड़ी संख्या में हथियारों के साथ डकैतों का गाँव में प्रवेश करना और लगभग एक घंटे तक तांडव मचाना पुलिस की गश्ती और सुरक्षा दावों की पोल खोलता है। स्थानीय ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है।

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। घटनास्थल से बम के अवशेष और खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को चिह्नित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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