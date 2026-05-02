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वैशाली में बेखौफ अपराधियों का तांडव, महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या; इलाके में दहशत

May 02, 2026 10:03 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, विनय मणि तिवारी, वैशाली
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Bihar News: वैशाली के नगर थाना क्षेत्र स्थित नखास चौक के मगरहट्टा मोहल्ले में शुक्रवार शाम करीब 7:50 बजे अपराधियों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। एसपी और एसडीपीओ ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है।

वैशाली में बेखौफ अपराधियों का तांडव, महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या; इलाके में दहशत

Bihar Crime News: वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक स्थित मगरहट्टा मोहल्ले में पोखरा के पास बेखौफ बदमाशों ने एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मृत महिला की पहचान नगर थाना क्षेत्र के ही हेला बाजार निवासी स्वर्गीय सकलदीप पासवान की पत्नी हेमंती देवी के रूप में हुई है। हत्यारों ने इस वारदात को इतनी बेरहमी और तेजी से अंजाम दिया कि महिला को संभलने या शोर मचाने तक का मौका नहीं मिला।

धारदार हथियार से रेता गला

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की शाम करीब 7:50 बजे हेमंती देवी नखास चौक के मगरहट्टा मोहल्ला स्थित पोखरा के पास मौजूद थीं। उसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने उन्हें अचानक घेर लिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने किसी तेज धारदार हथियार से उनके गले पर वार किया और गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार होने में सफल रहे। खून से लथपथ हेमंती देवी वहीं जमीन पर गिर पड़ीं और अत्यधिक खून बह जाने के कारण कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना प्राप्त होते ही नगर थाना पुलिस के साथ-साथ वैशाली के एसपी और एसडीपीओ सदर-1 पुलिस बल के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और वहां मौजूद स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की प्राथमिक जानकारी जुटाने का प्रयास किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।

जांच में जुटी पुलिस

हेमंती देवी एक विधवा महिला थीं और उनके पति सकलदीप पासवान का पहले ही निधन हो चुका था। उनके परिजनों को जैसे ही इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिली, उनके घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस फिलहाल इस हत्याकांड के पीछे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या कोई अन्य गंभीर कारण है। अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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