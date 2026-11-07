वैशाली में बेंगलुरु की तर्ज पर 1100 एकड़ में बसेगी इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, बिहार में बनेंगे फोन और टीवी
बिहार में आने वाले समय में स्मार्ट फोन, टीवी, चिप, कंप्यूटर पार्ट्स जैसे उत्पाद बनेंगे। वैशाली जिले के राजापाकर में बेंगलुरु की तर्ज पर 1100 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों से 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश आने का अनुमान है। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के वैशाली जिले में लगभग 1100 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी बनने जा रही है। इसे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वैशाली जिले के राजापाकर में बनने वाली इस इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में देश-विदेश की कंपनियों ने रुचि दिखाई है। हाल ही में दक्षिण कोरिया की एक कंपनी के प्रतिनिधियों ने यहां का दौरा भी किया। कई अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां भी यहां निवेश करने की इच्छुक हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, चिप, कंप्यूटर पार्ट्स, एक्सेसरीज जैसे उत्पाद यहां बनाए जाएंगे। वैशाली इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में सरकार को 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने का अनुमान है, जिससे 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा।
पीएम मोदी 21 नवंबर को कर सकते हैं शिलान्यास
बिहार में एनडीए की मौजूदा सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी की 21 नवंबर को राजापाकर के जाफरपट्टी में सभा होगी। उस दिन पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान(निफ्टेम) के निर्माण का शुभारंभ कर सकते हैं।
वैशाली में बन रहा बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
राजापाकर, जंदाहा, और महुआ प्रखंड क्षेत्र में करीब 1243 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क और निफ्टेम इसी का हिस्सा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी करीब 1100 एकड़ और निफ्टेम 100 एकड़ में बनेगा। औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक कुल 485 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। शेष 748 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।
इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियां आएंगी
वैशाली जिले के राजापाकर में बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी को बेंगलुरु की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उद्योग विभाग की टीम ने बेंगलुरु जाकर इसका अध्ययन किया है। यहां आईटी क्षेत्र की बड़ी-बड़ी कंपनियों को लाने की तैयारी है। इसके अलावा उन प्रतिभाशाली युवाओं को भी जगह दी जाएगी, जो विदेशों में अच्छा काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में 800 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी विकसित है। वहां इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, बायोकॉन जैसी कंपनियां हैं। राजापाकर में भी इन कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा।
कंपनियों को प्लग एंड प्ले की सुविधा मिलेगी
इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में जमीन के साथ प्लग एंड प्ले की सुविधा भी मिलेगी। कंपनियां सीधे मशीन स्थापित कर उत्पादन शुरू कर सकती हैं। इस हब में मोबाइल फोन, चिप, एलईडी बल्ब, कंप्यूटर पार्ट्स, मेडिकल और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कैमरा, टेलीविजन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच बनाने वाली कंपनियों को जगह दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।