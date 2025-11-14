Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsVaishali District assembly results Vaishali, Hajipur, Mahua, Rajapakar, Raghopur, Patepur, Lalganj and Mahnar NDA
Vaishali District Result LIVE: वैशाली की 8 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 4 NDA तो 4 MGB जीता था

Vaishali District Result LIVE: वैशाली की 8 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 4 NDA तो 4 MGB जीता था

संक्षेप: Vaishali District Seats Overall Results: वैशाली जिले की वैशाली, हाजीपुर, महुआ, राजापाकड़, राघोपुर, पातेपुर, लालगंज और महनार कुल 8 विधानसभा सीटों में से 2020 में 4 पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन भी 4 पर जीता था।

Fri, 14 Nov 2025 08:06 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vaishali District Seats Overall Results: वैशाली जिले की विधानसभा सीटों वैशाली, हाजीपुर, महुआ, राजापाकड़ (SC), राघोपुर, पातेपुर (SC), लालगंज और महनार कुल आठ सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में जिले की 8 में से 4 सीटों पर NDA और 4 पर ही महागठबंधन जीता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 2 सीटें और जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 2 सीटें मिली थीं। हाजीपुर (Hajipur) से बीजेपी के अवधेश सिंह (Awadhesh Singh), पातेपुर (Patepur) से लखेंद्र कुमार रौशन (Lakhendra Kumar Raushan) जीते थे। लालगंज (Lalganj) में जदयू के राजकुमार साह (Rajkumar Sah) और वैशाली (Vaishali) में सिद्धार्थ पटेल जीते थे। महुआ (Mahua) में राजद के तेजप्रताप यादव और राघोपुर (Raghopur) में तेजस्वी यादव जीते। महनार (Mahnar) में राजद की बीना सिंह और राजा पाकर (Raja Pakar) में कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी (Pratima Kumari) जीती थीं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इन प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला

वैशाली

सिद्धार्थ पटेल जदयू

अजय कुशवाहा आरजेडी

हाजीपुर

अवधेश सिंह बीजेपी

देव कुमार चौधरी आरजेडी

महुआ

तेज प्रताप यादव

मुकेश रौशन आरजेडी

संजय कुमार सिंह एलजेपीआर

राजापाकड़ (SC)

महेंद्र राम जदयू

प्रतिमा दास कांग्रेस

राघोपुर

तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी

सतीश कुमार यादव बीजेपी

पातेपुर (SC)

लखेंद्रकुमार रौशन बीजेपी

प्रेमा चौधरी आरजेडी

लालगंज

संजय कुमार सिंह बीजेपी

शिवानी शुक्ला आरजेडी

महनार

उमेश कुमार कुशवाहा जेडीयू

रविंद्र सिंह आरजेडी

मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल के साथ एक अतिरिक्त टेबल

ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक हैं। हर टेबल पर भी उम्मीदवारों गणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग टेबल लगा है। इस पर भी उम्मीदवारों के गणना अभिकर्ता नियुक्त हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम बूथ हैं, वहां न्यूनतम 25 राउंड और जिन क्षेत्रों में अधिक बूथ हैं, वहां 30 या अधिक राउंड गिनती हो सकती है।