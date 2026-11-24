धुआंधार डबल सेंचुरी से वैभव सूर्यवंशी के ताजपुर में दिवाली जैसा जश्न, दुनिया में बिहार का परचम लहराया
बिहार के रहने वाले 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की यूएई के खिलाफ 52 गेंदों में आई सबसे तेज डबल सेंचुरी से उनके कस्बे समस्तीपुर जिले के ताजपुर में दिवाली सा माहौल है। लोग पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं।
ताजपुर, निज संवाददाता। सबसे तेज दोहरा शतक मारकर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में ऐसा तूफान ला दिया कि बड़े-बड़े दिग्गज भी दांतों तले उंगली दबा गए। बिहार के समस्तीपुर जिले के छोटे से कस्बे ताजपुर की मिट्टी से निकले वैभव ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत 'ए' और यूएई के बीच खेले गए मैच में वो कर दिखाया, जो क्रिकेट के इतिहास में अविस्मरणीय हो गया। जैसे ही खबर ताजपुर पहुंची, पूरे गांव में दीवाली जैसा माहौल हो गया। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर, फुलझड़ी चलाकर जश्न मनाया।
दोहा में सोमवार को खेले गए भारत ए और यूएई के मुकाबले में पहली ही गेंद से हमला बोल दिया। पहले ओवर में ही 3 छक्के जड़े। फिर तो छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि गेंदबाजों को समझ नहीं आया होगा कि बॉल कहां डालें। इस मैच में वैभव ने एक से बढ़कर एक रिकार्ड बनाए। 28 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ दिया। महज 40 गेंद में 150 रन बना दिए। फिर 52 गेंदों में ऐतिहासिक दोहरा शतक लगा दिया।
वैभव सूर्यवंशी ने 53 गेंदों की कुल पारी में 204 रन बनाए, जिनमें 28 छक्के, 7 चौके शामिल है। उनका स्ट्राइक रेट 385 बताया जाता है। बताया जा रहा है कि वैभव की एक पारी में 28 छक्के भी एक रिकॉर्ड बन गया है। खास बात यह है कि उभरते युवा क्रिकेटर ने अपनी इस पारी में दौड़कर सिर्फ 8 रन लिए, बाकी सब कुछ चौके-छक्कों से आया।
वैभव सूर्यवंशी की इस धुआंधार पारी से समस्तीपुर जिले के ताजपुर में जश्न का माहौल है। लोग कहते नहीं थक रहे कि हमारा वैभव तो शुरू से ही अलग था। वो खेलता नहीं था, गेंदबाजों की धुनाई करता था। पिछले कुछ दिनों से वैभव की उम्र और फॉर्म को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। आज उन्होंने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि आलोचकों की बोलती बंद हो गई।
ताजपुर के लाल ने पूरी दुनिया में बिहार का परचम लहराया
आज ताजपुर ही नहीं, पूरा बिहार गर्व से कह रहा है कि जिस मिट्टी को लोग पिछड़ा कहते थे, उसी मिट्टी के लाल ने पूरी दुनिया में बिहार का परचम लहरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी के पैतृक निवास मोतीपुर में दादी उषा सिंह, चाचा राजीव सूर्यवंशी, चाची वार्ड पार्षद कृति प्रिया, भाई, परिजन, पुरजन सभी जश्न के माहौल में डूबे नजर आए।
वहीं कोजी स्वीट्स प्रतिष्ठान के संचालक युवा उद्यमी उमेश कौशिक ने अपने सहयोगियों के साथ केक काटकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि वैभव के एक से बढ़कर एक कीर्तिमान ने सभी लोगों का दिल जीत लिया है। हम सभी को उनपर नाज है। हम बिहार वासी एवं देशवासियों के लिए यह बहुत ही खुशी का पल है। हमें गर्व है कि वैभव हमारे गांव का बालक है। गांव के लोग, परिवार के सदस्य और आसपास के क्षेत्रवासी वैभव की उपलब्धियों पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वैभव सिर्फ ताजपुर और बिहार का नहीं, बल्कि पूरे भारत का गौरव बन गया है। गांव के युवाओं के लिए वह प्रेरणा बन चुके हैं। हर बच्चा अब वैभव जैसा बनना चाहता है। ताजपुर में हर उपलब्धि पर जश्न मनाने का अनुभव बेहद खास और गर्व से भर देने वाला होता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।