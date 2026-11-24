बिहार के रहने वाले 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की यूएई के खिलाफ 52 गेंदों में आई सबसे तेज डबल सेंचुरी से उनके कस्बे समस्तीपुर जिले के ताजपुर में दिवाली सा माहौल है। लोग पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं।

ताजपुर, निज संवाददाता। सबसे तेज दोहरा शतक मारकर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में ऐसा तूफान ला दिया कि बड़े-बड़े दिग्गज भी दांतों तले उंगली दबा गए। बिहार के समस्तीपुर जिले के छोटे से कस्बे ताजपुर की मिट्टी से निकले वैभव ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत 'ए' और यूएई के बीच खेले गए मैच में वो कर दिखाया, जो क्रिकेट के इतिहास में अविस्मरणीय हो गया। जैसे ही खबर ताजपुर पहुंची, पूरे गांव में दीवाली जैसा माहौल हो गया। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर, फुलझड़ी चलाकर जश्न मनाया।

दोहा में सोमवार को खेले गए भारत ए और यूएई के मुकाबले में पहली ही गेंद से हमला बोल दिया। पहले ओवर में ही 3 छक्के जड़े। फिर तो छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि गेंदबाजों को समझ नहीं आया होगा कि बॉल कहां डालें। इस मैच में वैभव ने एक से बढ़कर एक रिकार्ड बनाए। 28 गेंदों में सबसे तेज शतक जड़ दिया। महज 40 गेंद में 150 रन बना दिए। फिर 52 गेंदों में ऐतिहासिक दोहरा शतक लगा दिया।

वैभव सूर्यवंशी ने 53 गेंदों की कुल पारी में 204 रन बनाए, जिनमें 28 छक्के, 7 चौके शामिल है। उनका स्ट्राइक रेट 385 बताया जाता है। बताया जा रहा है कि वैभव की एक पारी में 28 छक्के भी एक रिकॉर्ड बन गया है। खास बात यह है कि उभरते युवा क्रिकेटर ने अपनी इस पारी में दौड़कर सिर्फ 8 रन लिए, बाकी सब कुछ चौके-छक्कों से आया।

वैभव सूर्यवंशी की इस धुआंधार पारी से समस्तीपुर जिले के ताजपुर में जश्न का माहौल है। लोग कहते नहीं थक रहे कि हमारा वैभव तो शुरू से ही अलग था। वो खेलता नहीं था, गेंदबाजों की धुनाई करता था। पिछले कुछ दिनों से वैभव की उम्र और फॉर्म को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। आज उन्होंने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि आलोचकों की बोलती बंद हो गई।

ताजपुर के लाल ने पूरी दुनिया में बिहार का परचम लहराया आज ताजपुर ही नहीं, पूरा बिहार गर्व से कह रहा है कि जिस मिट्टी को लोग पिछड़ा कहते थे, उसी मिट्टी के लाल ने पूरी दुनिया में बिहार का परचम लहरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी के पैतृक निवास मोतीपुर में दादी उषा सिंह, चाचा राजीव सूर्यवंशी, चाची वार्ड पार्षद कृति प्रिया, भाई, परिजन, पुरजन सभी जश्न के माहौल में डूबे नजर आए।

वहीं कोजी स्वीट्स प्रतिष्ठान के संचालक युवा उद्यमी उमेश कौशिक ने अपने सहयोगियों के साथ केक काटकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि वैभव के एक से बढ़कर एक कीर्तिमान ने सभी लोगों का दिल जीत लिया है। हम सभी को उनपर नाज है। हम बिहार वासी एवं देशवासियों के लिए यह बहुत ही खुशी का पल है। हमें गर्व है कि वैभव हमारे गांव का बालक है। गांव के लोग, परिवार के सदस्य और आसपास के क्षेत्रवासी वैभव की उपलब्धियों पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं।