यूपी की लड़की से पटना में रेप, हैवान ने 14 साल की नाबालिग को धमकी भी दी
Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटनाWed, 10 Sep 2025 06:05 AM
बिहार की राजधानी पटना में दुष्कर्म की वारदात से सनसनी फैल गई है। यहां गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित के मां के बयान पर गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना आठ सितम्बर की देर रात की है। पीड़ित किशोरी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वर्तमान में परिवार के साथ गोपालापुर थाना इलाके में रहती है।
पीड़िता की मां का आरोप है कि दुष्कर्मी ने किसी को घटना की जानकारी देने पर हत्या की धमकी भी दी है। इसकी वजह से परिवार के सभी लोग डरे-सहमे हैं। पटना सदर डीएसपी टू रंजन कुमार ने बताया कि मानपुर बैरिया निवासी सोनू कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। किशोरी का मेडिकल कराया गया है। आरोपित के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
