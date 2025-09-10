यूपी की लड़की से पटना में रेप, हैवान ने 14 साल की नाबालिग को धमकी भी दी

बिहार की राजधानी पटना में दुष्कर्म की वारदात से सनसनी फैल गई है। यहां गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित के मां के बयान पर गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना आठ सितम्बर की देर रात की है। पीड़ित किशोरी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वर्तमान में परिवार के साथ गोपालापुर थाना इलाके में रहती है। ‌