यूपी की गायिका चंदा रानी की बिहार में क्यों हुई खूब पिटाई, भीड़ से पुलिस ने बचाया
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उत्तर प्रदेश की एक महिला गायिका चंदा रानी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। घटना के वक्त चंदा रानी बीयर के नशें चूर थीं। पुलिस ने किसी तरह चंदा रानी को भीड़ के चंगुल से बचाया है।
उत्तर प्रदेश की एक गायिका चंदा रानी की बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पिटाई कर दी गई। सिंगर चंदा रानी उस वक्त बीयर के नशे में थीं। पिटाई की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने किसी तरह यूपी की सिंगर को भीड़ के पंजे से आजाद कराया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में भगवानपुर चौक पर रविवार दोपहर बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने एक 20 वर्षीया युवती की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। सदर थाने में पुलिस की पूछताछ में युवती की पहचान उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की चंदा रानी के रूप में हुई है। उसने पुलिस को बताया कि वह बच्चा चोर नहीं, बल्कि एक गायिका है। शनिवार को अपने घर सोनभद्र से दरभंगा के लिए निकली थी, जहां उसे एक स्टूडियो में भोजपुरी गाने की शूटिंग करनी थी। उसने काफी बीयर पी रखी थी। इधर, सदर थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि महिला के द्वारा दिए गए बयान और यूट्यूब वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। साथ ही दरभंगा के संबंधित स्टूडियो संचालक से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।
मां ने कहा, मेरा बच्चा ले जा रही थी
वहीं, दूसरी ओर अहियापुर के पटियासा निवासी बच्चे की मां चंदन देवी ने सदर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत कराई है। उसने पुलिस को बताया कि वह अपने पति के साथ बैरिया में किराए पर रहकर कचरा चुनने और खरीदने-बेचने का काम करती है। घटना के समय वे भगवानपुर चौक के पास एक होटल में खाना खा रहे थे। उनका बच्चा पास में ही खेल रहा था। इसी दौरान उक्त महिला बच्चे का हाथ पकड़कर बहला-फुसलाकर ले जाने लगी।
गायिका ने कहा : नशे में धुत थी, गलतफहमी हुई
युवती के अनुसार, नशे की हालत में उसने रास्ते में एक तीन-चार साल के बच्चे को देखा। उसे लगा कि बच्चा उसके इलाके का ही है। इस गलतफहमी में उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समोसा खिलाने के लिए अपने साथ ले जाने लगी। इसी दौरान बच्चे ने डरकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे बच्चा चोर समझकर पिटाई कर दी। युवती ने पुलिस को बताया कि तलाशी के दौरान उसके बैग से एक तेल का डिब्बा मिला, जिसे लोग नशे का तेल बताने लगे, पाउडर को नशीला पाउडर और परफ्यूम को नशीला स्प्रे कहने लगे। Xयुवती ने पुलिस को यूट्यूब पर अपने भोजपुरी गानों के वीडियो भी दिखाए।