यूपी की गायिका चंदा रानी की बिहार में क्यों हुई खूब पिटाई, भीड़ से पुलिस ने बचाया

उत्तर प्रदेश की एक गायिका चंदा रानी की बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पिटाई कर दी गई। सिंगर चंदा रानी उस वक्त बीयर के नशे में थीं। पिटाई की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने किसी तरह यूपी की सिंगर को भीड़ के पंजे से आजाद कराया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में भगवानपुर चौक पर रविवार दोपहर बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने एक 20 वर्षीया युवती की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। सदर थाने में पुलिस की पूछताछ में युवती की पहचान उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की चंदा रानी के रूप में हुई है। उसने पुलिस को बताया कि वह बच्चा चोर नहीं, बल्कि एक गायिका है। शनिवार को अपने घर सोनभद्र से दरभंगा के लिए निकली थी, जहां उसे एक स्टूडियो में भोजपुरी गाने की शूटिंग करनी थी। उसने काफी बीयर पी रखी थी। इधर, सदर थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि महिला के द्वारा दिए गए बयान और यूट्यूब वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। साथ ही दरभंगा के संबंधित स्टूडियो संचालक से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।