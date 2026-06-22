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चार साल पहले मारे गए थे 2 दो भाई, तीसरा कुख्यात ललन भी एनकाउंटर में ढेर; बिहार के कुख्यात का यूपी में अंत

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, समस्तीपुर
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यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने जिस कुख्यात ललन सिंह का एनकाउंटर किया है वो बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था। करीब दो साल पहले वाराणसी में पुलिस ने ललन सिंह के दोनों भाइयों को मुठभेड़ में मार गिराया था। 

चार साल पहले मारे गए थे 2 दो भाई, तीसरा कुख्यात ललन भी एनकाउंटर में ढेर; बिहार के कुख्यात का यूपी में अंत

बिहार के कुख्यात बदमाश ललन सिंह को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यह वहीं कुख्यात ललन सिंह है जिसके दो भाइयों को करीब 4 साल पहले पुलिस ने ही मुठभेड़ में मार गिराया था। अब तीसरा भाई में उसी अंदाज में मौत के मुंह में समा चुका है यानी उसका भी अंजाम अपने भाइयों की तरह ही हुआ। समस्तीपुर जिले में मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के आनंदगोलवा गांव निवासी शिवशंकर सिंह के पुत्र ललन कुमार सिंह के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर से पूरे गांव में चर्चा का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार, ललन कभी-कभार चोरी-छिपे गांव आता था और अपने माता-पिता से मिलकर वापस चला जाता था।

जानकारी के अनुसार, ललन ने अपने दो भाइयों के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पटना जिले के बेलछी स्थित एक बैंक में हथियार के बल पर गार्ड की हत्या कर 65 लाख रुपये की लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में ललन कुमार सिंह, रजनीश कुमार सिंह और मनीष कुमार सिंह को आरोपित बनाया गया था। लूटकांड के बाद तत्कालीन एसपी मन्नू महाराज के नेतृत्व में तीनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया था।

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गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर पैतृक गांव आनंदगोलवा स्थित घर से जमीन में दबाकर रखे गए पीतल के घड़े को बरामद किया गया था। घड़े से लूट की रकम में से 45 लाख रुपये बरामद हुए थे। बताया जाता है कि कुछ समय बाद तीनों भाई उत्तर प्रदेश चले गए और वहां भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे। वर्ष 2022 में वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में एक बाइक लूट की घटना में उनका नाम सामने आया था।

पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कोशिश किए जाने पर तीनों भाइयों ने लंका थाना के तत्कालीन अवर निरीक्षक अजय यादव को गोली मार दी थी और उनकी सर्विस पिस्टल छीन ली थी। इस मामले में लंका थाना में कांड संख्या 253/22 दर्ज किया गया था। इसके कुछ समय बाद वर्ष 2022 में ही पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में रजनीश कुमार सिंह और मनीष कुमार सिंह मारे गए थे, जबकि ललन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था।

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इसके बाद 14 अप्रैल 2026 को वाराणसी के लंका थाना के एसआई गौरव मिश्रा ने ललन के खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के तहत इश्तेहार चस्पा किया था। अब सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में उसके मारे जाने की सूचना के बाद गांव में उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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