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यूपी के युवक ने बिहार में डांसर से किया रेप, आर्केस्ट्रा में नाचने मध्य प्रदेश से आई थी लड़की

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, गयाजी
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पीड़िता का आरोप है कि कार्यक्रम रद्द होने के बाद आरोपी उसे अजयपुर स्थित अपने भाड़े के कमरे में चले आये। जहां उसके साथ रात में जबरन दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद नर्तकी ने देर रात 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी।

यूपी के युवक ने बिहार में डांसर से किया रेप, आर्केस्ट्रा में नाचने मध्य प्रदेश से आई थी लड़की

बिहार के गयाजी जिले में आर्केस्ट्रा में प्रोग्राम देने वाली एक नर्तकी के साथ उसके ही ग्रुप के एनाउंसर पर दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना आमस ब्लॉक से सटे गुरुआ थाना क्षेत्र के अजयपुर गांव की है।

मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित महेयामा गांव निवासी दीपक चौहान एक आर्केस्ट्रा ग्रुप में एनाउंसर का काम करता है। उसने मध्यप्रदेश के सिंगरौली की रहने वाली नर्तकी को शनिवार की रात एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया था। लेकिन, तेज आंधी और बारिश की वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया तो अजयपुर गांव में एक भाड़े के मकान में चले आए।

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कमरे में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि कार्यक्रम रद्द होने के बाद आरोपी उसे अजयपुर स्थित अपने भाड़े के कमरे में चले आये। जहां उसके साथ रात में जबरन दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद नर्तकी ने देर रात 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी। सूचना मिलते ही आमस पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी समेत दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

लिव-इन रिलेशन में रहने का आरोपी ने किया दावा

पुलिस के पूछताछ में आरोपी दीपक चौहान ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा है कि वह और पीड़िता कई वर्षों से लिव-इन रिलेशन में रह रहे हैं। उसके अनुसार कार्यक्रम के पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उस पर झूठा आरोप लगाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जाएगी और कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।

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समझौते की भी हुई कोशिश

घटना की सूचना मिलते ही आर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़े कुछ कलाकार आमस थाना पहुंचे और समझौता कराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया जारी रखते हुए किसी दबाव को स्वीकार नहीं किया। घटनास्थल गुरुआ थाना क्षेत्र में है। इसके बाद गुरुआ पुलिस को बुलाकर दोनों को सौंप दिया गया।

आमस के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि पूछताछ में पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल गुरुआ थाना क्षेत्र में पड़ता है। इस कारण आरोपी को गुरुआ पुलिस को सौंप दिया गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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