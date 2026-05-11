यूपी के युवक ने बिहार में डांसर से किया रेप, आर्केस्ट्रा में नाचने मध्य प्रदेश से आई थी लड़की

पीड़िता का आरोप है कि कार्यक्रम रद्द होने के बाद आरोपी उसे अजयपुर स्थित अपने भाड़े के कमरे में चले आये। जहां उसके साथ रात में जबरन दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद नर्तकी ने देर रात 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी।

बिहार के गयाजी जिले में आर्केस्ट्रा में प्रोग्राम देने वाली एक नर्तकी के साथ उसके ही ग्रुप के एनाउंसर पर दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना आमस ब्लॉक से सटे गुरुआ थाना क्षेत्र के अजयपुर गांव की है।

मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित महेयामा गांव निवासी दीपक चौहान एक आर्केस्ट्रा ग्रुप में एनाउंसर का काम करता है। उसने मध्यप्रदेश के सिंगरौली की रहने वाली नर्तकी को शनिवार की रात एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया था। लेकिन, तेज आंधी और बारिश की वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया तो अजयपुर गांव में एक भाड़े के मकान में चले आए।

कमरे में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप पीड़िता का आरोप है कि कार्यक्रम रद्द होने के बाद आरोपी उसे अजयपुर स्थित अपने भाड़े के कमरे में चले आये। जहां उसके साथ रात में जबरन दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद नर्तकी ने देर रात 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी। सूचना मिलते ही आमस पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी समेत दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

लिव-इन रिलेशन में रहने का आरोपी ने किया दावा पुलिस के पूछताछ में आरोपी दीपक चौहान ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा है कि वह और पीड़िता कई वर्षों से लिव-इन रिलेशन में रह रहे हैं। उसके अनुसार कार्यक्रम के पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उस पर झूठा आरोप लगाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जाएगी और कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।

समझौते की भी हुई कोशिश घटना की सूचना मिलते ही आर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़े कुछ कलाकार आमस थाना पहुंचे और समझौता कराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया जारी रखते हुए किसी दबाव को स्वीकार नहीं किया। घटनास्थल गुरुआ थाना क्षेत्र में है। इसके बाद गुरुआ पुलिस को बुलाकर दोनों को सौंप दिया गया।