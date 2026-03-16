रॉड लेकर मारने दौड़ा तो ड्राइवर ने ट्रक से कुचल दिया, बिहार में यूपी के युवक की बेरहमी से हत्या

घटना को अंजाम देकर भाग रहे चालक को डुमरांव पुलिस ने गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया। नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चालक की पहचान यूपी के अंबेडकरनगर निवासी नीतीश यादव के रूप में हुई है।

बिहार में उत्तर प्रदेश के एक युवक की ट्रक से कूचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात बक्सर जिले की है। यहां नया भोजपुर थाना क्षेत्र के पुराना भोजपुर में एक ट्रक चालक ने दूसरे चालक पर ट्रक चढ़ा दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान यूपी के मऊ निवासी रामायण यादव के पुत्र पंकज यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि शनिवार की देर रात ओवरटेक कर आगे निकलने की होड़ में दो ट्रकों के चालक आपस में उलझ गए। बात इतनी बढ़ गई कि एक ट्रक का चालक रॉड लेकर मारने दौड़ा।

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तभी दूसरे ट्रक का चालक रॉड लेकर मारने आए चालक को कुचलते हुए आगे निकल गया। चालक की मौत के बाद एनएच-120 से लेकर फोरलेन पर अफरातफरी मच गई। घटना को अंजाम देकर भाग रहे चालक को डुमरांव पुलिस ने गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया। नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चालक की पहचान यूपी के अंबेडकरनगर निवासी नीतीश यादव के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों से आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश से हर दिन बालू लोड करने के लिए सैकडों ट्रक रोहतास के डिहरी ऑन सोन आते हैं। डुमरांव शहर के बीच से एनएच-120 के गुजरने के कारण दिन में जाम की स्थिति बन जाती थी। प्रशासन ने दिन में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। रात्रि दस बजे से नो-इंट्री खुलती है। उस वक्त ट्रकों की लंबी कतार लग जाती है। नतीजतन पहले बालू घाट पहुंचने के लिए ट्रक चालकों के बीच होड़ मच जाती है।