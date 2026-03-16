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रॉड लेकर मारने दौड़ा तो ड्राइवर ने ट्रक से कुचल दिया, बिहार में यूपी के युवक की बेरहमी से हत्या

Mar 16, 2026 08:13 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे प्रतिनिधि, डुमरांव, बक्सर
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घटना को अंजाम देकर भाग रहे चालक को डुमरांव पुलिस ने गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया। नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चालक की पहचान यूपी के अंबेडकरनगर निवासी नीतीश यादव के रूप में हुई है।

रॉड लेकर मारने दौड़ा तो ड्राइवर ने ट्रक से कुचल दिया, बिहार में यूपी के युवक की बेरहमी से हत्या

बिहार में उत्तर प्रदेश के एक युवक की ट्रक से कूचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात बक्सर जिले की है। यहां नया भोजपुर थाना क्षेत्र के पुराना भोजपुर में एक ट्रक चालक ने दूसरे चालक पर ट्रक चढ़ा दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान यूपी के मऊ निवासी रामायण यादव के पुत्र पंकज यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि शनिवार की देर रात ओवरटेक कर आगे निकलने की होड़ में दो ट्रकों के चालक आपस में उलझ गए। बात इतनी बढ़ गई कि एक ट्रक का चालक रॉड लेकर मारने दौड़ा।

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तभी दूसरे ट्रक का चालक रॉड लेकर मारने आए चालक को कुचलते हुए आगे निकल गया। चालक की मौत के बाद एनएच-120 से लेकर फोरलेन पर अफरातफरी मच गई। घटना को अंजाम देकर भाग रहे चालक को डुमरांव पुलिस ने गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बक्सर भेज दिया। नया भोजपुर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार चालक की पहचान यूपी के अंबेडकरनगर निवासी नीतीश यादव के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों से आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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मालूम हो कि उत्तर प्रदेश से हर दिन बालू लोड करने के लिए सैकडों ट्रक रोहतास के डिहरी ऑन सोन आते हैं। डुमरांव शहर के बीच से एनएच-120 के गुजरने के कारण दिन में जाम की स्थिति बन जाती थी। प्रशासन ने दिन में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। रात्रि दस बजे से नो-इंट्री खुलती है। उस वक्त ट्रकों की लंबी कतार लग जाती है। नतीजतन पहले बालू घाट पहुंचने के लिए ट्रक चालकों के बीच होड़ मच जाती है।

मधेपुरा: लूट का विरोध करने पर महिला को कुचला

इधर बिहार के ही मधेपुरा में चौसा थाना क्षेत्र में पचरासी-चिरौरी मार्ग पर महेल बहियार के पास शनिवार की देर शाम लूटपाट का विरोध करने पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पहले दंपती को जमकर पीटा। इसके बाद महिला को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला। वारदात के बाद बदमाश वाहन समेत फरार हो गए। मृतका आलमनगर थाना क्षेत्र के बसनबाड़ा पंचायत निवासी रुबी कुमारी (30 वर्ष)थी। दंपती शादी समारोह से लौट रहे थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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