बिहार में यूपी सरकार बनवाएगी पुल; गंडक पर 761 करोड़ की लागत से ब्रिज बनेगा; ये फायदे होंगे

संक्षेप:

बगहा के नौरंगिया के पास गंडक नदी पर 761 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होगा। जो यूपी सरकार कराएगी। इसकी जानकारी कुशीनगर की खड्डा विधानसभा से विधायक विवेकानंद पांडेय ने दी। पुल निर्णाण से दोनों राज्यों के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जिसमें सोहगीबरवा वन्य जीव अभ्यारण्य और वीटीआर शामिल है।

Jan 11, 2026 04:26 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, नीरज, बगहा
बगहा जिले के नौरंगिया के पास गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। पुल के निर्माण से उत्तर प्रदेश का खड्डा क्षेत्र सीधे बिहार के बगहा पुलिस जिले से जुड़ जाएगा, जिससे आवागमन की सुविधा काफी बेहतर हो जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय ने बताया कि यूपी सरकार ने खड्डा से नौरंगिया को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर पुल निर्माण को स्वीकृति दे दी है। जल्द ही इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पुल के निर्माण से बगहा के नौरंगिया क्षेत्र के पास स्थित उत्तर प्रदेश के पांच गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी इन गांवों की निगरानी और विकास कार्यों के संचालन में सुविधा होगी। अब तक इन गांवों के लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के इन गांवों में पहुंचने के लिए बिहार के नौरंगिया होकर जाना पड़ता था। पुल बनने के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और खड्डा मुख्यालय इन गांवों के और करीब आ जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में विकास की गति भी तेज होगी।

इसके अलावा पुल के निर्माण से बिहार के लोगों को भी खड्डा और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य और बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यूपी और बिहार के विभिन्न जिलों से पर्यटक इन पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास को मजबूती मिलेगी।

गौरतलब है कि आवागमन की गंभीर समस्या के चलते बीते वर्ष नौरंगिया के पास बसे उत्तर प्रदेश के पांच गांवों की बिहार के पांच गांवों से अदला-बदली की मांग भी उठी थी। हालांकि बिहार के लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया था। अब पुल के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद यह समस्या स्थायी रूप से समाप्त होने की उम्मीद है और नौरंगिया के पास बसे यूपी के गांवों के लोगों को अपने मुख्यालय तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।