अस्पताल में इलाज के दौरान युवती ने पुलिस को बताया कि वह अपने प्रेमी के घर पहुंची थी। लेकिन, प्रेमी और उसके परिजनों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि उसे जहर खाकर मर जाने के लिए कहा गया, जिससे आहत होकर उसने जहर खा लिया।

अपने प्रेमी के चक्कर में उत्तर प्रदेश से बिहार आई लड़की की आखिरकार जान चली गई। बिहार पहुंची इस लड़की को जब उसके प्रेमी ने नहीं अपनाया तो उसने जहर खा लिया और फिर अब उसकी मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर जिले में प्रेम प्रसंग से जुड़ी एक दर्दनाक घटना में प्रेमी के घर से कथित तौर पर ठुकराए जाने के बाद जहर खाने वाली 26 वर्षीय युवती मुन्नी कुमारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र अंतर्गत लहरौली बाजार की रहने वाली थी।

मुन्नी गोरखपुर की एक निजी कंपनी में काम करती थी। दो दिन पहले वह घर से यह कहकर निकली थी कि उसके कमरे में चोरी हो गई है, वह काम वाली जगह पर जा रही है। लेकिन, वह वहां न जाकर वो सीधे मुजफ्फरपुर पहुंच गई। शनिवार को चक्कर चौक के पास वह सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अस्पताल में इलाज के दौरान युवती ने पुलिस को बताया कि वह अपने प्रेमी के घर पहुंची थी। लेकिन, प्रेमी और उसके परिजनों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि उसे जहर खाकर मर जाने के लिए कहा गया, जिससे आहत होकर उसने जहर खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बहन और उसके परिजनों ने भाई को पीटकर मार डाला इधर पूर्णिया जिले में डगरुआ थाना के दरियापुर पंचायत के विशरूपा गांव में शनिवार को जमीन का विवाद दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि बहन एवं परिजनों ने लाठी-डंडे और रॉड से बेरहमी से भाई की पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतक राजेन्द्र राय (60 वर्ष) डगरुआ के विशरूपा के निवासी थे। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था।