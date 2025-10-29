Hindustan Hindi News
जैसा नाम वैसा काम, रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर योगी का निशाना, RJD को खूब सुनाया

संक्षेप: रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यहां पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के बेटे और इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ओसामा साहेब पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने ओसामा का नाम लिए बगैर कहा कि जैसा नाम वैसा काम। योगी आदित्यनाथ ने यहां राजद को जमकर सुनाया।

Wed, 29 Oct 2025 01:14 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, सीवान
बिहार में चुनावी हलचल तेज है। छठ महापर्व खत्म होने के बाद राज्य में रैलियों का रेला है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सीवान पहुंचे। यहां रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने चुनाावी रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यहां पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के बेटे और इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ओसामा साहेब पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने ओसामा का नाम लिए बगैर कहा कि जैसा नाम वैसा काम। योगी आदित्यनाथ ने यहां राजद को जमकर सुनाया।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'मैं जैसे ही इस घरती पर आया हूं तो इंद्रदेव की बड़ी कृपा होने लगी है। इंद्रदेव सीवान जनपद की सभी सीटों को एनडीए को जीताने के लिए अपनी कृपा बरसा रहे हैं। जब मैं बिहार में आता हूं तो मुझे बिहार के गौरवशाली परंपरा का स्मरण होता है। बिहार की धरती शांति और ज्ञान की धरती है। जिस धरती ने भारत के गौरवशाली इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय हो, जिस धरती ने भगवन महावीर जैन को जन्म दिया। यहां डॉ. राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम जैसी हस्तियों को जन्म दिया।

यह सभी महान विभूतियां बिहार से हैं फिर भी वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? यह चुनाव उन्हीं लोगों के खिलाफ है। वर्तमान पीढी को बताने की एक लड़ाई है कि पिछले 20 साल में एनडीए की नीतीश कुमार की नेतृत्व की सरकार ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जो उपलब्धियां हासिल की है वो नय बिहार है। डबल इंजन की सरकार बिहार की उसी पहचान को वापस लाने के लिए काम कर रही है।'

योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'मैं जब रघुनाथपुर में आया तो मुझे आश्चर्य हुआ। यहां आकर मै्ंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस भूमि पर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कुख्यात रहा। नाम तो देखो ना। जैसा नाम वैसा काम। इसीलिए तो हमने यूपी में कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस।

योगी आदित्यनाथ ने राजद को घेरा

राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जोरी टॉलरेंस के तहत आप देख रहे होंगे कि राजद और उनके लोग आज भी अयोध्या में रामजन्म भूमि पर भगवान श्रीराम का विरोध करते हैं। सीतामढ़ी और उसके आासपास के क्षेत्र मां जानकी के मंदिर का निर्माण, कॉरिडोर और उसके लिए किए जाने वाले विकास कार्यों का विरोध करते हैं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम है ही नहीं। इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी यूपी में रामभक्तों पर गोली चलाती है। जब भी इन्हें अवसर मिला तो एक ने बिहार में और एक ने यूपी में वहां के नौजवानों के सामने उनके पहचान का संकट खड़ा किया।

योगी आदित्यनाथ ने एसिड कांड की दिलाई याद

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं इन सभी ने मिलकर तय किया है कि बिहार को अब जंगलराज की ओर नहीं जाने देना है। बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम और राजेंद्र प्रसाद की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ले जाना है। एनडीए विरासत और विकास के मुद्दे के साथ आपके सामने है।

योगी आदित्यनाथ ने चर्चित तेजाब कांड का जिक्र करते हुए कहा कि यहां चांद बाबू के बेटे पर एसिड डालने का काम किया गया था। यह अपराधी फिर से जीवित ना होने पाए। यह कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी को शोभा दे सकता है कि वो किसी पेशेवर माफिया को गले लगाकर किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर सजदा पढ़ें।

